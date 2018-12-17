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В «Великом камне» появится центр сотрудничества в области трансформации научно-технических достижений

18.12.2018 17:29 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Китайско-белорусский центр сотрудничества в области трансформации научно-технических достижений появится в индустриальном парке «Великий камень», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В «Великом камне» появится центр сотрудничества в области трансформации научно-технических достижений

Это один из белорусских объектов, который строится при содействии правительства Китая. Инвестиции оцениваются в 22 миллиона долларов США. Проект обозначен в программе научно-технического сотрудничества двух стран. Его реализация позволит выйти на создание высокотехнологичных производств и предприятий как в Беларуси, так и в Китае.

В «Великом камне» появится центр сотрудничества в области трансформации научно-технических достижений

Гуан Чэньбо, заместитель директора корпорации металлургии и строительства (Китай):
Мы будем привлекать высокотехнологичные компании сюда для начала работы. Будет совместная трансформация, чтобы мы могли видеть здесь научные и технические достижения двух стран.

В «Великом камне» появится центр сотрудничества в области трансформации научно-технических достижений

В китайско-белорусском центре сотрудничества будут проводить эксперименты, испытания, тестирование оборудования и образцов продукции. 1,5 гектара отведено под административное здание, лабораторию, а также центры торговли имуществом и работы с венчурными инвестициями. Строительные работы планируют завершить уже через год.
 
 
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Новости Беларуси. Китайско-белорусский центр сотрудничества в области трансформации научно-технических достижений появится в индустриальном парке «Великий...
 
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