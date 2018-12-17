ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске больше недели разыскивают 15-летнюю девушку

18.12.2018 17:18 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Разыскивается без вести пропавшая школьница.

По информации ГУВД Мингорисполкома, устанавливается местонахождение 15-летней Гавраниной Алины Вадимовны. Подросток является воспитанницей детского дома № 7 и учится в девятом классе СШ № 1 города Минска. Десятого декабря девушка пошла в школу и не вернулась по месту проживания.

Сейчас неизвестно ее местонахождение.

В Минске больше недели разыскивают 15-летнюю девушкуФото: ГУВД Мингорисполкома

Ранее Алина неоднократно уходила.

На вид пропавшей девушке 16-18 лет. Ее рост составляет 160 сантиметров, худощавое телосложение, темные волосы, прическа – каре с концами рыжего цвета, темные широкие брови, полные губы, серо-зеленые глаза.

На Алине была надета черная куртка до середины бедра с капюшоном, белый шарф, черные штаны и кроссовки.

Местонахождение девочки можно сообщить по телефонам 8 (017) 222-04-42 (ОДС), (017) 239-64-71 или 102.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Разыскивается без вести пропавшая школьница. По информации ГУВД Мингорисполкома, устанавливается местонахождение 15-летней Гавраниной Алины...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусы требуют вернуть им выходной 2 января
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика