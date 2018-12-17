|
В Минске больше недели разыскивают 15-летнюю девушку
Новости Беларуси. Разыскивается без вести пропавшая школьница.
По
Сейчас неизвестно ее местонахождение.
Фото: ГУВД Мингорисполкома
Ранее Алина неоднократно уходила.
На вид пропавшей девушке 16-18 лет. Ее рост составляет 160 сантиметров, худощавое телосложение, темные волосы, прическа – каре с концами рыжего цвета, темные широкие брови, полные губы, серо-зеленые глаза.
На Алине была надета черная куртка до середины бедра с капюшоном, белый шарф, черные штаны и кроссовки.
Местонахождение девочки можно сообщить по телефонам 8 (017) 222-04-42 (ОДС), (017) 239-64-71 или 102.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Разыскивается без вести пропавшая школьница. По информации ГУВД Мингорисполкома, устанавливается местонахождение 15-летней Гавраниной Алины...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)