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Ирина Лепарская: «Нужно заинтересовать спортсменов остаться в спорте, стать хорошими тренерами»

18.12.2018 16:58 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Деньги, которые государство вкладывает в спорт, должны быть использованы максимально эффективно. Такое требование озвучил Президент Беларуси и глава Национального олимпийского комитета во время совещания, на котором обсуждалось положение дел в летних видах спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Лепарская: «Нужно заинтересовать спортсменов остаться в спорте, стать хорошими тренерами»

Будущие тренеры должны учиться на площадках рядом с действующими. Пока же их подготовка проходила в аудиториях. Ирина Лепарская – тренер нашей сборной по художественной гимнастики – обратила внимание Президента на проблему преемственности в работе.

Ирина Лепарская: «Нужно заинтересовать спортсменов остаться в спорте, стать хорошими тренерами»

Ирина Лепарская, главный тренер национальной команды Беларуси по художественной гимнастике:
Нужно заинтересовать спортсменов остаться в спорте, стать хорошими тренерами и приносить славу родине. Но вы понимаете, что очень сложно нам их оставить тренерами. Поэтому сегодня мне пришлось попросить главу государства хотя бы такие незначительные сделать поправки в законодательстве, чтобы разрешить им работать по окончанию спортивной карьеры тренерами, не дожидаясь получения высшего образования. Если это будет сделано, я буду очень рада.

У меня есть такие девочки, которые хотят стать тренером, но ждать четыре года ни они, ни я не можем. Сейчас я их всех обрадую, что они могут работать тренерами. Это уже очень хорошая будет для нас новость.

Ирина Лепарская: «Нужно заинтересовать спортсменов остаться в спорте, стать хорошими тренерами»

Но главным для наших спортсменов и тренеров должна быть жажда победы – вот вывод совещания 18 декабря в Национальном олимпийском комитете.

«Есть результат – есть работа, нет результата – зря потратили деньги»: Президент Беларуси о развитии летних видов спорта
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Деньги, которые государство вкладывает в спорт, должны быть использованы максимально эффективно. Такое требование озвучил Президент Беларуси и...
 
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