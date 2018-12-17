В Минске тело убитого мужчины пять дней пролежало в квартире

Новости Беларуси. В Минске устанавливаются обстоятельства убийства мужчины.

По информации СК, тело 50-летнего минчанина с телесными повреждениями шеи и грудной клетки было обнаружено в одной из квартир тринадцатого декабря.

Установлено, что восьмого декабря 37-летний знакомый погибшего после совместного распития алкогольных напитков и ссоры нанес мужчине удары ножом и ушел из квартиры.



Фото: СК

Подозреваемого задержали.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». К мужчине применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Продолжается расследование уголовного дела.