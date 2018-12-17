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В Минске тело убитого мужчины пять дней пролежало в квартире
Новости Беларуси. В Минске устанавливаются обстоятельства убийства мужчины.
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Установлено, что восьмого декабря 37-летний знакомый погибшего после совместного распития алкогольных напитков и ссоры нанес мужчине удары ножом и ушел из квартиры.
Подозреваемого задержали.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». К мужчине применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Продолжается расследование уголовного дела.
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Новости Беларуси. В Минске устанавливаются обстоятельства убийства мужчины. По информации СК, тело 50-летнего минчанина с телесными повреждениями шеи и грудной...
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