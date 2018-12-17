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В Минске тело убитого мужчины пять дней пролежало в квартире

18.12.2018 16:39 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Минске устанавливаются обстоятельства убийства мужчины.

По информации СК, тело 50-летнего минчанина с телесными повреждениями шеи и грудной клетки было обнаружено в одной из квартир тринадцатого декабря.

Установлено, что восьмого декабря 37-летний знакомый погибшего после совместного распития алкогольных напитков и ссоры нанес мужчине удары ножом и ушел из квартиры.

В Минске тело убитого мужчины пять дней пролежало в квартире
Фото: СК

Подозреваемого задержали.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». К мужчине применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Продолжается расследование уголовного дела.

На минувшей неделе стало известно, что в Минском районе муж приревновал жену и убил её тесаком (читать далее). 
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске устанавливаются обстоятельства убийства мужчины. По информации СК, тело 50-летнего минчанина с телесными повреждениями шеи и грудной...
 
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