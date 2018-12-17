Минфин представил корректировки в Налоговый кодекс

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«Подняты все проблемы, обсуждавшиеся за последние годы», - сказал замминистра финансов Дмитрий Кийко, представляя изменения депутатам нижней палаты парламента.

В качестве главных нововведений в Налоговом кодексе предложены: отмена сбора за проезд автотранспортных средств иностранных государств по автодорогам общего пользования Беларуси; отмена ставки налога на недвижимость в отношении незавершенного строительства (2%); отмена права местных советов увеличивать до 10 раз ставку налога на недвижимость по неиспользуемым объектам; расширение возможности применения инвестиционного вычета по налогу на прибыль за счет его увеличения в 1,5 раза; снижение в два раза до 6% ставки налога на прибыль и подоходного налога с физлиц по дивидендам — при некоторых условиях; изменение подходов к начислению пеней (она не может превышать сумму доначисленного по результатам проверки налога); разрешение физлицам обращаться в любой налоговый орган, а не только по месту жительства.

Замминистра рассказал также о введении практики оценки эффективности налоговых льгот и их отмены в случае неэффективности, пишет TUT.BY .

В проект также включен принцип презумпции невиновности плательщика и изменен подход к плательщикам в целом. Так, решено не блокировать счета при налоговых претензиях для ранее благополучных плательщиков — у плательщика будет 10 дней для уплаты. Если были нарушения, но долги гасились до 1 числа следующего месяца, операции приостановят не ранее чем через пять дней с момента просрочки.

Депутаты приняли документ принят в первом чтении.

