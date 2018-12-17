ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Я вам не мешаю, даже когда вы дурь творите». Лукашенко - о совмещении постов тренера в сборной и «Динамо»

18.12.2018 17:38 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Александр Лукашенко 18 декабря на совещании по вопросам развития летних видов спорта не обошел стороной и зимние, вспомнив про хоккей. Руководитель Беларуси и Национального олимпийского комитета раскритиковал чиновников, которые допустили совместительство постов, решив назначить главного тренера сборной Беларуси Андрея Сидоренко и рулевым минского «Динамо» в КХЛ. Фрагменты совещания были показаны в эфире ОНТ.


Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by

— Хочу напомнить: мы с вами определялись в свое время, и на собрании я об этом говорил. У нас есть тройка — министр [спорта], вице-премьер и вице-президент [НОК]. Я вам не мешаю, даже когда вы дурь творите. Как вы в хоккее тренера главного сборной назначили на «Динамо». И это вы чего-то добьетесь? Я ж вам говорил — ничего вы не добьетесь! Ничего!

Я вам не мешал, но вы головой за это ответите!

Я почему так болезненно на это реагирую? Потому что я еще раз говорю: люди на вас смотрят! Не только я! Смотря на вас, думаю: «Господи, там же есть люди, которые понимают — в телевизоре!» Миллионы смотрят! Вы же в душу им плюете! — сказал Александр Лукашенко.

Хоккеисты минского «Динамо» сегодня на льду «Минск-Арены» принимают в матче чемпионата КХЛ рижских динамовцев. Серия домашних поражений «зубров» достигла антирекордной отметки (6 матчей кряду).

Минское «Динамо» с 22 очками в 37 матчах занимает последнее место среди 12 команд в Западной конференции и предпоследнее среди 25 команд всей лиги.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко 18 декабря на совещании по вопросам развития летних видов спорта не обошел стороной и зимние, вспомнив про хоккей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Китай отмечает 40-летие политики реформ и открытости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика