«Я вам не мешаю, даже когда вы дурь творите». Лукашенко - о совмещении постов тренера в сборной и «Динамо»

Александр Лукашенко 18 декабря на совещании по вопросам развития летних видов спорта не обошел стороной и зимние, вспомнив про хоккей. Руководитель Беларуси и Национального олимпийского комитета раскритиковал чиновников, которые допустили совместительство постов, решив назначить главного тренера сборной Беларуси Андрея Сидоренко и рулевым минского «Динамо» в КХЛ. Фрагменты совещания были показаны в эфире ОНТ .



Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by

— Хочу напомнить: мы с вами определялись в свое время, и на собрании я об этом говорил. У нас есть тройка — министр [спорта], вице-премьер и вице-президент [НОК]. Я вам не мешаю, даже когда вы дурь творите. Как вы в хоккее тренера главного сборной назначили на «Динамо». И это вы чего-то добьетесь? Я ж вам говорил — ничего вы не добьетесь! Ничего!

Я вам не мешал, но вы головой за это ответите!

Я почему так болезненно на это реагирую? Потому что я еще раз говорю: люди на вас смотрят! Не только я! Смотря на вас, думаю: «Господи, там же есть люди, которые понимают — в телевизоре!» Миллионы смотрят! Вы же в душу им плюете! — сказал Александр Лукашенко.

Хоккеисты минского «Динамо» сегодня на льду «Минск-Арены» принимают в матче чемпионата КХЛ рижских динамовцев. Серия домашних поражений «зубров» достигла антирекордной отметки (6 матчей кряду).

Минское «Динамо» с 22 очками в 37 матчах занимает последнее место среди 12 команд в Западной конференции и предпоследнее среди 25 команд всей лиги.