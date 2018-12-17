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Беларусы требуют вернуть им выходной 2 января
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17 декабря мы
Авторы пишут, что Минтруда предлагало сделать 2 января выходным, благодаря чему беларусы получили бы четыре дня выходных. Но в итоге в графике переноса рабочих дней решили, что нужно идти работать сразу после Нового года. «Впервые за много лет этот день будет рабочим», − отмечают авторы. А заканчивают текст петиции просьбой: «Просим положительно пересмотреть решение о переносе рабочего дня с 2 января 2019 года на любую другую субботу».
Напомним, в 2019 году переносят следующие рабочие дни:
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