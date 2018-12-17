Беларусы требуют вернуть им выходной 2 января

17 декабря мы писали , что 2 января в Беларуси будет рабочим днём − так решило правительство. Конечно, это многих не устроило. Настолько, что они создали петицию с требованием сделать 2 января выходным или перенести её на любую другую субботу. Через неделю обращение отправят в Министерство труда и социальной защиты.

Авторы пишут, что Минтруда предлагало сделать 2 января выходным, благодаря чему беларусы получили бы четыре дня выходных. Но в итоге в графике переноса рабочих дней решили, что нужно идти работать сразу после Нового года. «Впервые за много лет этот день будет рабочим», − отмечают авторы. А заканчивают текст петиции просьбой: «Просим положительно пересмотреть решение о переносе рабочего дня с 2 января 2019 года на любую другую субботу».

Напомним, в 2019 году переносят следующие рабочие дни:

6 мая, понедельник, перенесут на субботу 4 числа. Тогда получится, что отдыхать беларусы будут 5, 6 и 7 мая;



8 мая, среду, перенесут на субботу 11 мая. Так отдохнуть сможем аж пять дней − 5, 6, 7, 8, 9 числа;



8 ноября, пятницу, перенесут на субботу 16 ноября. И снова четыре дня отдыха − 7, 8, 9 и 10 ноября.