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В России назвали среднюю сумму взятки
Средняя сумма взятки в России в 2018 году составила 609 тысяч рублей (более 9 тысяч долларов - прим. БП), сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
По его словам, с января по сентябрь 2018 года зафиксировано 186 взяток в особо крупном размере, то есть свыше миллиона рублей. Общая сумма по ним составила 1,5 миллиарда рублей, а средний размер превышает восемь миллионов рублей (120 тысяч долларов).
Если говорить о взятках в крупном размере — от 150 тысяч до миллиона рублей, то выявлено 538 таких фактов. Общая сумма 193,5 миллиона, средняя сумма взятки здесь 364 тысячи рублей.
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Средняя сумма взятки в России в 2018 году составила 609 тысяч рублей (более 9 тысяч долларов - прим. БП), сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр...
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