В России назвали среднюю сумму взятки

По его словам, с января по сентябрь 2018 года зафиксировано 186 взяток в особо крупном размере, то есть свыше миллиона рублей. Общая сумма по ним составила 1,5 миллиарда рублей, а средний размер превышает восемь миллионов рублей (120 тысяч долларов).





Если говорить о взятках в крупном размере — от 150 тысяч до миллиона рублей, то выявлено 538 таких фактов. Общая сумма 193,5 миллиона, средняя сумма взятки здесь 364 тысячи рублей.