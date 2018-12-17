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Генпрокуратура о схеме "задержали-заплатил-вышел": это мировая практика

18.12.2018 17:47 — Разное | Партизан  
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Главное по экономическим преступлениям — возместить ущерб, считает заместитель генпрокурора Беларуси Алексей Стук.



Сегодня в Минске на международной конференции, где организаторами выступают Генпрокуратура и Совет Европы, обсуждаются вопросы заключения под стражу обвиняемых до суда, когда и по каким статьям стоит применять альтернативные меры.

TUT.BY поинтересовался у заместителя генпрокурора Алексея Стука, как он относится к схеме, когда человека задерживают, он возмещает ущерб, перечисляет деньги и тут же оказывается на свободе.

— Это мировая практика, когда человек возмещает ущерб. Ведь по экономическим преступлениям главное — возместить ущерб, чтобы это было профилактически и наказывало рублем, — прокомментировал Алексей Стук.

Во время конференции заместитель председателя СК Сергей Аземша говорил, что содержание под стражей — это «крайняя и вынужденная мера». Поэтому в последнее время часто вместо ареста к обвиняемому применяют другие меры: домашний арест, отпускают на свободу под залог или личное поручительство.


Напомним, недавно стало известно, что был задержан владелец «БелАсептики» Андрей Красильников, его отпустили после того, как компания перевела на счет один миллион долларов. Бенефициар — КГБ.


 
Теги: Минск
 
 
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Главное по экономическим преступлениям — возместить ущерб, считает заместитель генпрокурора Беларуси Алексей Стук.
 
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