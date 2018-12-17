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Генпрокуратура о схеме "задержали-заплатил-вышел": это мировая практика
Главное по экономическим преступлениям — возместить ущерб, считает заместитель генпрокурора Беларуси Алексей Стук.
Сегодня в Минске на международной конференции, где организаторами выступают Генпрокуратура и Совет Европы, обсуждаются вопросы заключения под стражу обвиняемых до суда, когда и по каким статьям стоит применять альтернативные меры.
— Это мировая практика, когда человек возмещает ущерб. Ведь по экономическим преступлениям главное — возместить ущерб, чтобы это было профилактически и наказывало рублем, — прокомментировал Алексей Стук.
Во время конференции заместитель председателя СК Сергей Аземша говорил, что содержание под стражей — это «крайняя и вынужденная мера». Поэтому в последнее время часто вместо ареста к обвиняемому применяют другие меры: домашний арест, отпускают на свободу под залог или личное поручительство.
Напомним,
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Главное по экономическим преступлениям — возместить ущерб, считает заместитель генпрокурора Беларуси Алексей Стук.
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