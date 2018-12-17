







Сегодня в Минске на международной конференции, где организаторами выступают Генпрокуратура и Совет Европы, обсуждаются вопросы заключения под стражу обвиняемых до суда, когда и по каким статьям стоит применять альтернативные меры.





TUT.BY поинтересовался у заместителя генпрокурора Алексея Стука, как он относится к схеме, когда человека задерживают, он возмещает ущерб, перечисляет деньги и тут же оказывается на свободе. поинтересовался у заместителя генпрокурора, как он относится к схеме, когда человека задерживают, он возмещает ущерб, перечисляет деньги и тут же оказывается на свободе.





— Это мировая практика, когда человек возмещает ущерб. Ведь по экономическим преступлениям главное — возместить ущерб, чтобы это было профилактически и наказывало рублем, — прокомментировал Алексей Стук.





Во время конференции заместитель председателя СК Сергей Аземша говорил, что содержание под стражей — это «крайняя и вынужденная мера». Поэтому в последнее время часто вместо ареста к обвиняемому применяют другие меры: домашний арест, отпускают на свободу под залог или личное поручительство.









недавно стало известно, что был задержан владелец «БелАсептики» Андрей Красильников , его отпустили после того, как компания перевела на счет один миллион долларов. Бенефициар — КГБ. Напомним,, его отпустили после того, как компания перевела на счет один миллион долларов. Бенефициар — КГБ.



