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"По пьяни подарил квартиру незнакомому человеку". Как в Беларуси становятся бомжами

18.12.2018 17:32 — Разное | Партизан  
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На старости лет минчанин Руслан Гулько, заработавший трудовую пенсию на ОАО "Интеграл", стал бомжом и может потерять средства к существованию.

"По пьяни подарил квартиру незнакомому человеку". Как в Беларуси становятся бомжами
фото носит иллюстративный характер
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В алкогольном опьянении 69-летний пенсионер в 2014 году бесплатно подарил однокомнатную квартиру Артуру Домбровскому, нотариус Минского городского нотариального округа Екатерина Костенко без всяких вопросов заверила договор дарения. Все попытки Руслана Гулько вернуть квартиру игнорируются органами государственной власти.

После дарения квартиры Руслана Гулько переселили в частный сектор в Минске в дом Николая Куропаткина
Однако решением суда Советского района Минска 16 февраля 2018 года с Русланом Гулько расторгнут договор найма дома с Николаем Куропаткиным: 69-летний пенсионер остался без определенного места жительства, в простонародье – бомжом.

А квартира самого пенсионера уже продана.
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Бывшая супруга (золотая женщина, памятник при жизни нужно ставить!) предоставила Руслану Гулько временную крышу над головой.

Сейчас у пенсионера не осталось выбора, кроме как просить в администрации Советского района Минска предоставить социальное жилье. Однако администрация Советского района отказала в предоставлении социального жилья: хотя Руслану Гулько как одинокому пенсионеру и положено социальное жилье, но в распоряжении администрации такового не имеется.

На ответ райадминистрации подана жалоба в Минский горисполком. Можно только надеяться, что Мингорисполком найдет для пенсионера хоть какой-то угол и не оставит его на улице.

- По закону прокуратура Минска и Следственный комитет должны провести проверку деятельности лиц, замешанных в истории, потому что описанный случай очень напоминает знаменитое дело «черных риэлтеров» из Могилева. Возможно, Руслан Гулько – не единственный пострадавший в этой ситуации, - считает правовой инспектор профсоюза РЭП Юрий Беляков


Для справки. 

Сатья 209 УК РБ. Мошенничество

1. Завладение имуществом либо приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество) – 
наказываются общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

2. Мошенничество, совершенное повторно либо группой лиц, –
наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок.

3. Мошенничество, совершенное в крупном размере, –
наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.

4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, –
наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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На старости лет минчанин Руслан Гулько, заработавший трудовую пенсию на ОАО "Интеграл", стал бомжом и может потерять средства к существованию.
 
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