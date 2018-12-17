Две версии бюджета-2019: кому добавили денег на расходы?

Документ практически не отличается от первоначального варианта, который появился в открытом доступе 55 дней назад, хотя за эти почти два месяца произошло многое.





Нефть начала расти в цене, Лукашенко на саммите ЕАЭС поругался с Путиным, а российские финансовые власти решили сделать вид, что и не обещали компенсацию за “налоговый маневр”, который, по оценкам белорусской стороны, в среднесрочной перспективе будет стоить белорусскому бюджету по разным оценкам 8-12 миллиардов долларов.





Еврорадио посмотрело, кому добавили денег на расходы в обновлённом бюджете Беларуси на 2019-й год, который сегодня и завтра, практически не читая, в двух чтениях принимает парламент. посмотрело, кому добавили денег на расходы в обновлённом





Несмотря на неприятные новости из России, бюджет остаётся профицитным. И мало того: профицит сохраняется в том же объёме: около 1,7 миллиарда рублей (1 701 873 765 рублей). Доходы и расходы бюджета чудесным образом выросли (а не сократились, как можно было ожидать) на одинаковую сумму: 161 779 300 рублей.





Больше всего увеличились расходы дорожного фонда: сразу на 18 миллионов рублей. Деньги должны пойти на “строительство и реконструкцию автомобильных дорог”.





Армии перепадёт на 14,5 миллиона рублей больше, на 2,4 миллиона рублей больше получат деятели культуры и искусства.





Ещё почти 17 миллионов рублей дополнительно выделено топливно-энергетическому комплексу. 800 тысяч рублей добавлено органам Прокуратуры.









Около 65 миллионов рублей власти решили дополнительно направить на государственную инвестиционную программу. Ещё 44 миллиона рублей выделят на межбюджетные трансферы (для бюджетов других уровней).





А вот расходы на проведение выборов и референдумов не изменились. В "невыборный" 2019 год Центризбирком будет стоить белорусам 538 тысяч рублей. Это не много — на проведение выборов (или референдума) нужно намного больше. Но это, как мы уже знаем, ничего не значит.