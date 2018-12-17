​Криптоинвестор разбросал банкноты с верхнего этажа здания в одном из самых бедных районов города — Самсейпоу. Перед этим мужчина спрашивал у прохожих, верят ли они, что деньги могут падать с неба.





Затем 24-летний предприниматель вошел в здание, поднялся наверх и выбросил купюры из окна. Толпа принялась ловить их.









Вонг Чин Кита задержала полиция. Бизнесмена обвиняют в нарушении общественного порядка, ему грозит год тюрьмы и крупный штраф.





Точная сумма выброшенных им денег неизвестна — всего полицейские собрали 6 тысяч гонконгских долларов (почти 800 долларов США).