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В Гонконге миллионер устроил "дождь из денег" и угодил в тюрьму

18.12.2018 17:13 — Разное | Партизан  
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В Гонконге криптовалютный бизнесмен Вонг Чинг Кит устроил "дождь из денег" и угодил в тюрьму, сообщает телеканал CGTN.

​Криптоинвестор разбросал банкноты с верхнего этажа здания в одном из самых бедных районов города — Самсейпоу. Перед этим мужчина спрашивал у прохожих, верят ли они, что деньги могут падать с неба. 

Затем 24-летний предприниматель вошел в здание, поднялся наверх и выбросил купюры из окна. Толпа принялась ловить их.


Вонг Чин Кита задержала полиция. Бизнесмена обвиняют в нарушении общественного порядка, ему грозит год тюрьмы и крупный штраф.

Точная сумма выброшенных им денег неизвестна — всего полицейские собрали 6 тысяч гонконгских долларов (почти 800 долларов США).

 
 
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В Гонконге криптовалютный бизнесмен Вонг Чинг Кит устроил "дождь из денег" и угодил в тюрьму, сообщает телеканал CGTN.
 
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