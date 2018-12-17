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В Гонконге миллионер устроил "дождь из денег" и угодил в тюрьму
В Гонконге криптовалютный бизнесмен Вонг Чинг Кит устроил "дождь из денег" и угодил в тюрьму, сообщает телеканал CGTN.
Криптоинвестор разбросал банкноты с верхнего этажа здания в одном из самых бедных районов города — Самсейпоу. Перед этим мужчина спрашивал у прохожих, верят ли они, что деньги могут падать с неба.
Затем 24-летний предприниматель вошел в здание, поднялся наверх и выбросил купюры из окна. Толпа принялась ловить их.
Вонг Чин Кита задержала полиция. Бизнесмена обвиняют в нарушении общественного порядка, ему грозит год тюрьмы и крупный штраф.
Точная сумма выброшенных им денег неизвестна — всего полицейские собрали 6 тысяч гонконгских долларов (почти 800 долларов США).
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В Гонконге криптовалютный бизнесмен Вонг Чинг Кит устроил "дождь из денег" и угодил в тюрьму, сообщает телеканал CGTN.
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