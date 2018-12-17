Пинский погранотряд принял новобранцев

В минувшую субботу, 15 декабря, на главной площади города состоялась торжественная церемония принятия присяги новобранцами Пинского пограничного отряда.







На мероприятии присутствовали председа

тель Госпогранкомитета генерал-майор Анатолий Лаппо, председатель Пинского горисполкома Иван Ребковец, заместитель председателя Пинского райисполкома Дмитрий Полховский, ветераны-пограничники и священнослужители.

Анатолий Лаппо поздравил новобранцев с памятным событием и подчеркнул, что, давая клятву на верность Родине, каждый из солдат с этого момента берет на себя личную ответственность за защиту белорусского народа, за безопасность государства и нерушимость государственной границы.



На протяжении месяца военнослужащие, прибывшие из Брестской и Минской областей, осваивали азы военного дела, изучали воинский устав, чеканили строевой шаг. 4 декабря новобранцам вручили боевое оружие, а накануне присяги состоялись первые в их жизни учебные стрельбы. После этого пограничники пройдут обучение в учебном пункте воинской части, сдадут выпускные экзамены, каждый из них получит военно-учетную специальность, затем они отправятся в различные подразделения границы Пинского пограничного отряда, где будут выполнять задачи по охране рубежей нашей страны.



Наталья ЛЕШКЕВИЧ

Фото автора