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Пинский погранотряд принял новобранцев

18.12.2018 — Разное | Пинский Вестник  
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>   В минувшую субботу, 15 декабря, на главной площади города состоялась торжественная церемония принятия присяги новобранцами Пинского пограничного отряда. 




  На мероприятии присутствовали председатель Госпогранкомитета генерал-майор Анатолий Лаппо, председатель Пинского горисполкома Иван Ребковец, заместитель председателя Пинского райисполкома Дмитрий Полховский, ветераны-пограничники и священнослужители. 
Анатолий Лаппо поздравил новобранцев с памятным событием и подчеркнул, что, давая клятву на верность Родине, каждый из солдат с этого момента берет на себя личную ответственность за защиту белорусского народа, за безопасность государства и нерушимость государственной границы. 

  На протяжении месяца военнослужащие, прибывшие из Брестской и Минской областей, осваивали азы военного дела, изучали воинский устав, чеканили строевой шаг. 4 декабря новобранцам вручили боевое оружие, а накануне присяги состоялись первые в их жизни учебные стрельбы. После этого пограничники пройдут обучение в учебном пункте воинской части, сдадут выпускные экзамены, каждый из них получит военно-учетную специальность, затем они отправятся в различные подразделения границы Пинского пограничного отряда, где будут выполнять задачи по охране рубежей нашей страны. 




  Наталья ЛЕШКЕВИЧ
   Фото автора

 
 
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  В минувшую субботу, 15 декабря, на главной площади города состоялась торжественная церемония принятия присяги новобранцами Пинского пограничного отряда.   ...
 
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