Datsun готовит россиянам простой и доступный кроссовер



Datsun





О будущем автомобиле стало известно изуправляющего директора компании «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус»изданию «Авторевю». При этом о кроссовере известно уже давно: по разным данным, выход модели на рынок планировался в 2017-2018 годах.Проект оказался заморожен из-за нестабильной ситуации на российском авторынке. Но Datsun не стал хоронить проект, а просто переложил его в долгий ящик.Никаких технических подробностей об автомобиле пока нет, а внешне кроссовер будет похож на модель Datsun Cross для индийского рынка.