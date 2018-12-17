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Datsun готовит россиянам простой и доступный кроссовер

18.12.2018 17:32 — Разное | UDF  
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Datsun
Компания Datsun может пополнить свой модельный ряд на российском рынке новым бюджетным кроссовером. Концепт предполагаемой новинки могут показать уже в 2019 году.

О будущем автомобиле стало известно из интервью управляющего директора компании «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» Андрея Акифьева изданию «Авторевю». При этом о кроссовере известно уже давно: по разным данным, выход модели на рынок планировался в 2017-2018 годах.

Проект оказался заморожен из-за нестабильной ситуации на российском авторынке. Но Datsun не стал хоронить проект, а просто переложил его в долгий ящик.

Datsun готовит россиянам простой и доступный кроссовер

Никаких технических подробностей об автомобиле пока нет, а внешне кроссовер будет похож на модель Datsun Cross для индийского рынка.

 
 
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Компания Datsun может пополнить свой модельный ряд на российском рынке новым бюджетным кроссовером.
 
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