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Datsun готовит россиянам простой и доступный кроссовер
Datsun
О будущем автомобиле стало известно из
Проект оказался заморожен из-за нестабильной ситуации на российском авторынке. Но Datsun не стал хоронить проект, а просто переложил его в долгий ящик.
Никаких технических подробностей об автомобиле пока нет, а внешне кроссовер будет похож на модель Datsun Cross для индийского рынка.
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Компания Datsun может пополнить свой модельный ряд на российском рынке новым бюджетным кроссовером.
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