МТС дарит десять дней безлимита за пополнение баланса

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Предложение действует с 18 по 22 декабря 2018 года. Чтобы получить бонус, нужно набрать *870*1# (для безлимита минут внутри сети) или *870*2# (для безлимитного интернета). После — пополнить баланс на 10 рублей или больше.После должно прийти SMS с подтверждением о подключении бонуса. Сумма пополнения будет расходоваться на услуги связи.Срок действия бонуса — 10 календарных дней. Воспользоваться им могут только абоненты — физические лица, которые подключены на тарифы с авансовым методом расчетов. Бонус можно получить только один раз.