Дед Мороз умер на утреннике в детсаду в Кемерово

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работал в Кемеровском музыкальном театре им. А. Боброва и иногда исполнял роль Деда Мороза на утренниках внука, рассказали РИА Новости в театре.Во время сегодняшнего представления мужчине стало плохо. Ему вызвали скорую помощь, но актер умер по дороге в больницу.Прощание с актером состоится 20 декабря.