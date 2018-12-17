|
Дед Мороз умер на утреннике в детсаду в Кемерово
Иллюстрация: © РИА Новости / Павел Лисицын
Валерий Титоненко работал в Кемеровском музыкальном театре им. А. Боброва и иногда исполнял роль Деда Мороза на утренниках внука, рассказали РИА Новости в театре.
Во время сегодняшнего представления мужчине стало плохо. Ему вызвали скорую помощь, но актер умер по дороге в больницу.
Прощание с актером состоится 20 декабря.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Кемерово на утреннике в детском саду умер заслуженный артист России Валерий Титоненко.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)