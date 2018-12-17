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Браконьера приговорили к ежемесячному просмотру «Бемби»

18.12.2018 18:00 — Разное | Ежедневник  
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Браконьера приговорили к ежемесячному просмотру «Бемби»

В американском штате Миссури состоялся суд над браконьером, который за три года убил несколько сотен оленей.

Преступника приговорили к году тюремного заключения и просмотрам мультфильма «Бэмби» каждый месяц, пишет РБК.

Подсудимый признал вину и получил в качестве наказания год лишения свободы в округе Лоуренс, а также 120 дней тюремного заключения в соседнем округе за нарушение условного срока, который ему вменили за другое преступление.

Такое нестандартное наказание придумал для нарушителя Департамент охраны природы. Первый показ состоится 23 декабря, а затем будет повторяться каждый месяц пребывания Берри — младшего в тюрьме.

 
 
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В американском штате Миссури состоялся суд над браконьером, который за три года убил несколько сотен оленей.
 
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