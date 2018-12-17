Браконьера приговорили к ежемесячному просмотру «Бемби»





В американском штате Миссури состоялся суд над браконьером, который за три года убил несколько сотен оленей.

Преступника приговорили к году тюремного заключения и просмотрам мультфильма «Бэмби» каждый месяц, пишет РБ К.

Подсудимый признал вину и получил в качестве наказания год лишения свободы в округе Лоуренс, а также 120 дней тюремного заключения в соседнем округе за нарушение условного срока, который ему вменили за другое преступление.

Такое нестандартное наказание придумал для нарушителя Департамент охраны природы. Первый показ состоится 23 декабря, а затем будет повторяться каждый месяц пребывания Берри — младшего в тюрьме.