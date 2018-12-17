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Консультации по конституционному комитету для Сирии прошли успешно - Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал позитивными результаты консультаций с сирийскими сторонами по созданию конституционного комитета Сирии.
Зачитывая по итогам встречи в Женеве совместное заявление трех стран-гарантов (Россия, Иран, Турция), С.Лавров сказал: "Министры отметили позитивные результаты своих консультаций с сирийскими сторонами по созданию конституционного комитета".
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Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал позитивными результаты консультаций с сирийскими сторонами по созданию конституционного комитета Сирии. Зачитывая по итогам...
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