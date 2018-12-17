Порошенко хочет за пять лет подготовить Украину к членству в ЕС и НАТО

Президент Украины Петр Порошенко заявил о планах подготовить страну к членству в ЕС и НАТО в ближайшие пять лет.

"Мы должны подготовить страну за следующие пять лет для того, чтобы она отвечала критериям членства в ЕС и НАТО", - сказал П.Порошенко в Тернополе на встрече со студентами педагогического университета.

Глава государства подчеркнул, что сделать это реально.