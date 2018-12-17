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Порошенко хочет за пять лет подготовить Украину к членству в ЕС и НАТО
Президент Украины Петр Порошенко заявил о планах подготовить страну к членству в ЕС и НАТО в ближайшие пять лет.
"Мы должны подготовить страну за следующие пять лет для того, чтобы она отвечала критериям членства в ЕС и НАТО", - сказал П.Порошенко в Тернополе на встрече со студентами педагогического университета.
Глава государства подчеркнул, что сделать это реально.
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Президент Украины Петр Порошенко заявил о планах подготовить страну к членству в ЕС и НАТО в ближайшие пять лет. "Мы должны подготовить страну за следующие пять лет...
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