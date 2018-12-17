Беларусь и Швейцария обсудили перспективы сотрудничества

Очередной раунд политических консультаций между министерством иностранных дел Беларуси и федеральным департаментом иностранных дел Швейцарии прошел во вторник в Минске, сообщила пресс-служба МИД.

"В ходе консультаций были обсуждены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и иных областях, взаимодействие в рамках международных организаций, вопросы защиты прав человека и региональной безопасности", - отметили в пресс-службе.

По информации ведомства, белорусскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, швейцарскую – заместитель Государственного секретаря федерального департамента иностранных дел Кристина Марти Ланг.

Глава делегации Швейцарии также была принята министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.