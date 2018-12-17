20 декабря — Единый день информирования

по темам: «Доступное жилье — приоритетная задача социальной политики в Республике Беларусь» (жилищное строительство в Беларуси: новые подходы в законодательстве и ситуация в регионах); «Об истории создания БССР и ее роли в формировании белорусской государственности и развитии суверенной Беларуси»; «Противодействие незаконному обороту наркотиков в Республике Беларусь»; «Реализация прав детей-инвалидов в Гродненской области»; «Безопасная эксплуатация печного отопления».

Областная информационно-пропагандистская группа встретится с идеологическим активом района (11.00, зал заседаний райисполкома). Районные информационно-пропагандистские группы встретятся с трудовыми коллективами государственного учреждения «Вороновская районная ветеринарная станция» (9.00, кабинет руководителя); УЗ «Вороновская центральная районная больница» (16.00, зал заседаний); представительства Белгосстраха по Вороновскому району, ЦБУ №403 «АСБ Беларусбанк», РКЦ №5 ОАО «Белагропромбанк» (14.30, зал заседаний Белгосстраха).

В рамках Единого дня информирования пройдет сельский сход граждан по теме «Безопасность жизнедеятельности и профилактика пьянства на территории Бастунского сельсовета» (14.30, Трокельский центр культуры и досуга).