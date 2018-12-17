



На Вороновщине стартовала ежегодная благотворительная кампания Белорусского Общества Красного Креста «Елка желаний».

Активисты волонтерской группы Вороновского колледжа открыли ее в супермаркете «Евроопт» в райцентре. Александр Ткачук, Артур Гринюк, Мирослав Юндо ближе к обеду разместились в холле торговой точки, именно в это время здесь особенно людно. «Вы можете стать волшебником!» — с такими словами они подходили к посетителям магазина и рассказывали о целях акции. Порадовать ребят из многодетных, приемных, опекунских семей, детей с инвалидностью, а также одиноких пожилых, людей-инвалидов и находящихся в социальных учреждениях отзывались не все — не у каждого есть такая возможность или желание. Среди откликнувшихся на призыв помочь — Женя Перепеча с мамой. Пакетик, наполненный витаминными мандаринами и сладостями, мальчик опустил в коробку со словами: «Пусть у ребят будут чудесные праздники». Искренность и доброта ребенка удивила — спасибо родителям за прекрасный пример.

Маленький чупа-чупс, набор конфет, шоколадки, игрушки, фрукты, одежда, спортинвентарь, бытовые принадлежности… Все это пополнит увесистый мешок Деда Мороза Красного Креста. На покупку сюрпризов для детворы и оказавшихся в трудной жизненной ситуации пойдут и собранные средства. Копилки благотворительной организации размещены в «Евроопте» и универсаме «Родны кут» в Вороново. Пожертвования также можно перечислить на расчетный счет областной организации БОКК: BY75BLBB30150500135498001001 в ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код (BIC) BLBBBY2X, УНП 500135498, а также через ЕРИП: «Благотворительные платежи» под кодом 4038.

Благотворительная кампания «Елка желаний» продлится по 16 января 2019 года.

Галина ШЛЕМПО.

Фото автора.