Мимо кассы — «игра» опасна





Невыдача чека покупателю — не всегда «ошибка по невнимательности». И это позволяет воплотить в жизнь целую серию атак. В историях, произошедших по этому поводу в Вороновском районе в минувшем и нынешнем году, ничего нового: все то же присвоение выручки и невнесение денег в кассу. Но сколько преступной веревочке ни виться — все равно сложится в статью.

Так, трое продавцов магазина «Продтовары» аг. Погородно Вороновского филиала Гродненского облпотребобщества, являясь материально ответственными лицами согласно договору о коллективной (бригадной) ответственности и осуществляя реализацию товаров, с целью последующего хищения с 11 января по 19 апреля 2017 принимали от покупателей наличные деньги, не внося при этом сведения о стоимости отпущенной продукции в кассовое оборудование и не оформляя платежные документы (кассовые чеки). Неучтенные денежные средства хранились в кабинете П., исполняющей также в магазине обязанности по заведованию. Продавцы не только похищали деньги, но и присваивали продукты питания без внесения денег в кассу. По факту хищения на сумму более 5 тысяч рублей, выявленному работниками Вороновского филиала облпотребобщества при внеплановой инвентаризации, Вороновским РОСК было возбуждено уголовное дело. Суд Вороновского района счел доказанной вину продавцов и 17 ноября 2017г. осудил за присвоение имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по ч.2 ст. 211 УК к ограничению свободы без направления в ИУОТ, без штрафа, с лишением права занимать должности, связанные с учетом, хранением, распоряжение и отпуском материальных ценностей.

Аналогичное преступление совершено гражданкой П., работающей продавцом в д. Клеткеники. Ранее у нее уже были нарушения — обнаружены недостачи товарно-материальных ценностей. Чуть более двух месяцев она работала в Клеткениках и практически с первого дня не пробивала товар по кассе, создавая излишки денежных средств, которые в последующем присваивала себе. Все это было спланировано, чтобы отдать долг за приобретенный дом. Гражданка П. присвоила 1500 рублей. По приговору суда Вороновского района 11 мая текущего года она осуждена по ч.1 ст. 211 УК Республики Беларусь на 2 года 6 месяцев лишения права занимать должности, связанные с учетом, хранением, отпуском и распоряжением товарно-материальными ценностями, со штрафом в размере 35 базовых величин (857 рублей 50 копеек).

Еще дальше пошли продавщицы А. и Б. мини-кафе «Летнее» в парке райцентра, решившись на аферу после 9 мая. Они договорились, что будут брать продукты питания (печенье, куриные и колбасные изделия, разливной квас, сок, конфеты и др.), не производя за них оплату и не пробивая по кассе. В махинации участвовали и другие лица. К гражданке А. в кафе каждый день приходил ее сожитель. Мужчина помогал в качестве грузчика, за что бесплатно угощался пивом. В подотчете продавцов 14 мая была проведена инвентаризация и выявлена недостача более 260 рублей. Сумма была взыскана из их заработной платы. Но это не остановило напарниц. Спустя несколько дней после ревизии женщины без оглядки продолжили применять те же уловки. К примеру, для семейного празднования Первого причастия своего ребенка А. взяла из кассы 150 рублей. Помимо сожителя, «поживиться горячительным» приходил один из сторожей в ночные дежурства, иногда приводил компанию собу-тыльников. Очередная ревизия, проведенная Вороновским фили-алом 4 июня, выявила в подотчете А. и Б. недостачу уже в размере около 2 тысяч рублей. А 6 июня в кафе были устроены «прощальные гастроли» в связи с закрытием кафе, где под музыку продавцы, сожитель А. и сторож кафе употребляли спиртные напитки, которые брали там же без оплаты.

По приговору суда Вороновского района 21 ноября 2018г. гражданки А. и Б. признаны виновными в присвоении и растрате имущества, совершенные группой лиц по предварительному сговору. Принимая во внимание, что гражданка А. имеет четверых несовершеннолетних детей (в настоящее время постановлением КДН Вороновского райисполкома они отобраны), а Б. беременна, по ч.2 ст. 211 УК им назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, без штрафа, с лишением права занимать должности, связанные с учетом, хранением, отпуском и распоряжением товарно-материальными ценностями на 3 года. К 36-летней А. применены еще и принудительные меры безопасности и лечения от хронического алкоголизма.

Основными причинами, способствующими совершению подобных преступлений, является некачественный подбор кадров на должности, связанные с материальной ответственностью, Вороновским филиалом Гроднен-ского облпотребобщества, не принятие мер в отношении лиц, допускающих факты нарушения трудовой дисциплины.

Резюме: рассмотрение уголовных дел указанной категории позволило выявить особенность, что работники торговли (продавцы) зачастую убеждены в том, что не внося денежные средства в кассу за похищенный товар, не оформляя платежные документы, им удастся скрыть факт присвоения либо растраты денежных средств и товарно-материальных ценностей. Кроме того, после совершения нескольких эпизодов присвоения либо растраты, в сознании преступника укореняется ложное убеж-дение о безнаказанности и невыявляемости его преступных действий, в связи с чем хищения продолжаются, что приводит к увеличению сумм недостачи. Но следует напомнить, что присвоение и растрата легко выявляется в ходе проведения инвентаризации, в результате чего материально — ответственному лицу придет-ся не только возмещать недо-стачу, но и нести уголовную ответственность.

Анна Карпович,

помощник прокурора Вороновского района.