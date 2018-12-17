В ОАО «Хотимский райагроснаб» темп роста производительности труда составил 141,5%

В эти дни на производственной базе ОАО «Хотимский райагроснаб» относительное затишье. Многие трактористы и водители в отпусках, несколько человек имеют, если можно так сказать, постоянную прописку в сельхозпредприятиях района, помогая на животноводческих фермах, несколько единиц на ремонте, остальные заняты на вывозке доломитовой муки. Свою задачу на этот год по известкованию кислых почв в хозяйствах района агроснабовцы выполнили. В гектарах это отразилось цифрой 1979,3, что составило 218,2% к уровню 2017 года. Возможно, кто-то из коллег не справился с заданием, вот управляющая компания холдинга дополнительно наших и нагрузила. В целом, говоря о работе ОАО «Хотимский райагроснаб», нельзя не отметить, что благодаря слаженному труду коллектива, руководителя и специалистов даже в сложных экономических условиях организация обеспечивает выполнение основных показателей эффективности социально-экономического развития. Объем выполненных работ за 11 месяцев составил 1713 тыс. рублей или 123,5% к аналогичному периоду прошлого года. Темп роста производительности труда составил 141,5% при уровне рентабельности реализации продукции 4,2%.

Райагроснаб оказывает значительную помощь хозяйствам района на вывозке и внесении органики, заготовке кормов, уборке зерновых и зернобобовых, постоянно подставляет плечо попавшим в непростое положение сельхозпредприятиям, выполняя весь спектр работ.

Как известно, успех в производстве обеспечивают люди – настоящие профессионалы своего дела. Их много, и здесь стараются никого не забыть, всех отметить. Специально посмотрел списки награжденных за последние годы. Повторяющихся фамилий не много. На последнем торжественном собрании, посвященном Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на сцену районного центра культуры для награждения поднимались тракторист-машинист Сергей Полунченко, начальник отдела материально-технического снабжения Василий Даниленко, водители Дмитрий Шестопалов, Андрей Кущенко, Виктор Мартищенко.

В мастерской встретил Сергея Козловского, о котором мы недавно писали. Уже известен его вклад на перевозке травяных кормов от кормоуборочных комбайнов в хозяйствах района. В пересчете на зеленую массу перевезено 10063,1 тонна.

А какими баллами оценить порыв машиниста погрузчика Владимира Горлачева, отработавшего почти весь сезон на «Амкодоре», а к его концу обратился с просьбой к директору Вадиму Королеву: «Оставляю машину в рабочем состоянии, разрешите отремонтирую стоящий на приколе более мощный «Амкодор-352 С». Вот теперь разбирает и будет снимать двигатель, потом и остальные узлы.

— А вам это надо было, Владимир Николаевич? — спрашиваю машиниста.

— Другой может и сидел бы ровно на месте, но я не ищу легких путей. Такая техника должна работать круглый год, для нее в сельском хозяйстве море работы и она всегда востребована. Здесь выгода двоякая: и сам заработаю и дам возможность заработать другим, ведь зависимость многих от того, в каком состоянии погрузчик, большая. И организация в плюсе. Гм… Выходит, что выгода троякая.

— А справитесь?

— Так нечего было сыр-бор городить. Мой принцип: «Взялся за гуж, не говори, что не дюж». Естественно, без определенных финансовых расходов на покупку запчастей не обойтись. Это все понимают. Вот Иван Федорович (Лукашов, ведущий инженер мехотряда и автотранспорта, авт.) все помечает и надеюсь, будет помогать.





(Иван Лукашов и Владимир Горлачев)

Александр ЛЕЙЧИНСКИЙ