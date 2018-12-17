В Хотимске прошла первая районная краеведческая конференция

Все большое начинается с малого. Эта аксиома одинаково верна для всех сфер деятельности общества. Будь наука, производство, культура, спорт и так далее. История в этом списке не исключение. И прежде чем, говорить об истории Беларуси, белорусского народа в целом, нужно знать историю своей малой родины, своего города, деревни, региона, своей семьи. Из этих маленьких сегментов и складывается общая картина нашей истории и современности. Этой теме и была посвящена первая районная краеведческая конференция, прошедшая 14 декабря в Центральной районной библиотеке.





Идею данного мероприятия в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи Хотимского райисполкома вынашивали давно. Как сказал координатор конференции, ведущий специалист вышеозначенного отдела Сергей Ковалев, встреча специалистов-историков, любителей-краеведов и просто людей интересующихся историей родного края неоднократно откладывалась. Но в том, что встреча состоялась, есть надежда, что будет она не последней, и историей Хотимщины начнут интересоваться более массово.

Как участник конференции, могу с долей горечи констатировать: ничтожно мало знаем мы о своей малой родине, ее истории, ее самобытной и уникальной культуре, о своих прославленных земляках.

Слушая доклады спикеров, сама собой родилась мысль о том, что это нужно, хотя бы на факультативной основе, доносить до молодого поколения, до школьников. Одно дело, когда на уроках истории рассказывают о восстании Кастуся Калиновского 1863 года в Виленской и Гродненской губерниях, и совсем другое, когда те же события рассматриваются параллельно с местным историческим материалом. Яркий пример доклад преподавателя истории «Забелышинской СШ» Николая Каткова. Я лично не знал, что в Забелышин действовал повстанческий отряд. И события происходили не менее захватывающие, чем на западных границах. Да и где то Вильно, или Гродно? А Забелышин – тут, рядом.

Отрадно, что историю Хотимщины изучают молодые деятели белорусской науки, наши земляки.

О феномене «хотимской говорки» поведала участникам конференции ведущий редактор управления издательской работы Белорусского государственного университета Наталья Яненко. «Инвентар Кричевского староства 1747 года, как криница по истории Хотимска» — с такой темой доклада выступил аспирант кафедры истории Беларуси и средних веков БГУ Александр Прудников. Интересно было узнать, как развивались в середине XVIII века местечко Радзивилов и деревня Хотимск. Два отдельных населенных пункта, которые позднее объединясь и создадут, современный Хотимск.

Рассказать даже коротко о каждом докладе не позволяет регламент газетной страницы, но не могу не отметить любопытнейшее исследование десятиклассницы СШ №2 г.п. Хотимска Дарьи Прудниковой. Темой изучения она выбрала прозвища жителей деревни Боханы. Это ведь тоже аспект современной местной культуры. Почему человека прозвали именно так? С чем это связано? И как прозвище отражается на характере его носителя? Такие вопросы поставила перед собой юная исследовательница. И даже целые семейные династии по прозвищам обозначила.

Подобные мероприятия имеют большую значимость в плане изучения и сохранения истории нашего региона. И не стоит забывать и о приумножении. Отыскивая новые исторические факты, проводя исследовательские экспедиции, мы делаем историю Хотимщины более богатой и интересной.

Александр АЛЕКСАНДРИН