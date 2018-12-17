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Александр Каржов вышел в финал областного конкурса среди педагогов дополнительного образования

18.12.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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На днях завершился промежуточный этап областного конкурса «Педагог дополнительного образования» среди педагогов учреждений дополнительного образования детей и молодежи, в которых обучается свыше 1000 человек. Целью конкурса стало распространение педагогического опыта в системе дополнительного образования, а основными задачами: повышение качества дополнительного образования, выявление талантливых, творчески работающих педагогов, развитие творческих инициатив.Участие в конкурсе приняло 24 педагога, в том числе и представитель нашего района – Александр Каржов (ЦТДиМ).
В рамках промежуточного этапа участникам предстояло презентовать свой образовательно-методический комплекс, провести занятие в незнакомой группе учащихся и мастер-класс по направлению деятельности.
Стоит отметить, что презентация по изобразительному искусству Александра Александровича получила высокие оценки жюри. Также педагог провел занятие по теме «Акварельная техника «по-сырому» и мастер-класс «Рисование в стиле дудлинг и зентангл», на котором были созданы поздравительные открытки. Тема мастер-класса была выбрана неслучайно, сегодня очень популярными становятся такие техники, как дудлинг и зентангл. Это интересные способы рисования, которые помогают расслабиться, проявить творческие способности. Еще они уникальны тем, что не имеют возрастного ограничения. Творить могут и малыши, и взрослые, именно поэтому мастер-класс пришелся по душе абсолютно всем: и ребятам, которые рисовали, и членам жюри, коллегам, которым очень хотелось к ним присоединиться. Время занятия пролетело незаметно, а участники настаивали на том, чтобы продолжить.
Конкурс получился зрелищным и ярким, и в то же время – исполняющим свое основное предназначение — в выступлениях конкурсантов была представлена педагогическая составляющая, являющаяся неотъемлемой частью работы с подрастающим поколением.
Александр Каржов прошел в финал конкурса, который состоится в январе 2019 года. Остается только пожелать ему удачи!
Дарья КОРНЕВА

 
 
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На днях завершился промежуточный этап областного конкурса «Педагог дополнительного образования» среди педагогов учреждений дополнительного образования детей и...
 
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