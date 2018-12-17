В 2019 году заметно вырастут госрасходы на выплату зарплат бюджетников и пенсий военнослужащих

Власти намерены в 2019 году заметно увеличить расходы на выплату зарплат бюджетникам и пенсии военнослужащим. Об этом сегодня заявил первый замминистра финансов Юрий Селиверстов, представляя в парламенте проект закона о республиканском бюджете в первом чтении.



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Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

— Значительно возрастает в структуре расходов бюджета доля расходов на оплату труда и пенсий военнослужащих — с 35,3% до 37,5%. Фонд заработной платы составляет более 12 миллиардов рублей и прирастает к текущему году на 1,2 миллиарда рублей, или почти на 11%.

При этом средняя зарплата бюджетников в следующем году должна составить 80% от средней по стране.

Тем временем в бюджетной сфере зарплата по итогам октября увеличилась и составила 769 белорусских рублей. Это на 23,5 рубля больше, чем в сентябре, и соответствует 77% средней зарплаты по стране.

Напомним, базовый оклад, от которого зависят размеры денежного довольствия военнослужащих и пенсии военных, последний раз пересматривали в сентябре 2017 года. Но рост пенсий сдержал корректирующий коэффициент.

Так, пенсии пересчитали с применением корректирующих коэффициентов в 4 этапа: с 1 сентября 2017 года — 0,83; с 1 декабря 2017 года — 0,85; с 1 июля 2018 года — 0,9. С 1 января по 30 июня 2019 года этот показатель составит 0,95. С 1 июля 2019 года корректирующий коэффициент и вовсе намерены отменить.

Напомним, 18 декабря депутаты также рассмотрели проект о бюджете фонда соцзащиты населения. Его представила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич. Доходы фонда составят 15,055 млрд рублей (+7,5%), наибольший удельный вес (13,390 млрд рублей) составляют обязательные страховые взносы.

Сумма субвенций из бюджета составит 1,290 млрд рублей. Расходы фонда запланированы в объеме 14,831 млрд рублей. На выплату пенсий пойдет 11,5 млрд рублей (+7,9%). Повышение трудовых пенсий запланировано не реже 1 раза в год. Кроме того, будут производиться ежеквартальные перерасчеты пенсий, которые будут увязаны с бюджетом прожиточного минимума.

— Пенсии по возрасту вырастут на 14%, — отметила Ирина Костевич.