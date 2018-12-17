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Конкурс новогодних миниатюр среди учреждений образования Московского района Бреста

18.12.2018 19:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Все знают,что главный детский праздник - Новый год. Каждый ждёт волшебства, сказки, исполнения сокровенных желаний. Зимняя сказка на открытой сценической площадке парка воинов-интернационалистов в выходные дни оживила лес, наполнила детскими голосами, порадовала зрителей прекрасными новогодними миниатюрами.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61708.php

Бреста " alt="Конкурс новогодних миниатюр среди учреждений образования Московского района Бреста ">

Конкурс миниатюр среди учреждений образования Московского района на свежем воздухе имел особый успех. Сказочные сюжеты, в исполнении детей, необычно вписывались в окружение зелёных сосен. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61708.php

Конкурс новогодних миниатюр среди учреждений образования Московского района Бреста

Персонажи бабы Яги, Лешего, Снеговика,Буратино, Дракончика казались фантастически необычными на фоне живой природы. Конечно, главными героями были Дед Мороз и Снегурочка.Участники театральных действий порадовали зрителей разнообразием сюжетов, оригинальностью в подборе костюмов и реквизитов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61708.php

Конкурс новогодних миниатюр среди учреждений образования Московского района Бреста

Детская фантазия не знает границ, в этом убедились зрители и жюри. Конкурс не может быть без победителей, поэтому решение жюри было единогласным:

I место – ГУО «Гимназия №4 г. Бреста»;

II место – ГУО «Средняя школа № 30 имени Д.Б. Гвишиани г. Бреста», ГУО «Средняя школа № 37 г. Бреста»;

III место – ГУО «Учебно-педагогический комплекс детский сад – начальная школа № 1 г. Бреста».

 
Теги: Брест
 
 
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Все знают,что главный детский праздник - Новый год. Каждый ждёт волшебства, сказки, исполнения сокровенных желаний. Зимняя сказка на открытой сценической площадке...
 
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