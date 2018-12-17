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Конкурс новогодних миниатюр среди учреждений образования Московского района Бреста
18.12.2018 19:00 — Разное | Виртуальный Брест
Все знают,что главный детский праздник - Новый год. Каждый ждёт волшебства, сказки, исполнения сокровенных желаний. Зимняя сказка на открытой сценической площадке парка воинов-интернационалистов в выходные дни оживила лес, наполнила детскими голосами, порадовала зрителей прекрасными новогодними миниатюрами.
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Конкурс миниатюр среди учреждений образования Московского района на свежем воздухе имел особый успех. Сказочные сюжеты, в исполнении детей, необычно вписывались в окружение зелёных сосен.
Персонажи бабы Яги, Лешего, Снеговика,Буратино, Дракончика казались фантастически необычными на фоне живой природы. Конечно, главными героями были Дед Мороз и Снегурочка.Участники театральных действий порадовали зрителей разнообразием сюжетов, оригинальностью в подборе костюмов и реквизитов.
Детская фантазия не знает границ, в этом убедились зрители и жюри. Конкурс не может быть без победителей, поэтому решение жюри было единогласным:
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Все знают,что главный детский праздник - Новый год. Каждый ждёт волшебства, сказки, исполнения сокровенных желаний. Зимняя сказка на открытой сценической площадке...
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