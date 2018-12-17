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С 26.12.2018 г. изменяется расписание движения городского автобусного маршрута №17
18.12.2018 19:00 — Разное | Виртуальный Брест
На период зимних каникул с 23 декабря 2018 г. по 07 января 2019 г. будет уменьшено количество рейсов на городских автобусных маршрутах №№ 18, 21, 41.
МАРШРУТ № 17
«Автобусный парк – Брест Западный»
РАБОЧИЕ ДНИ
Автобусный парк 5:27 6:36 7:44 8:54 10:50 11:56 13:00 14:05 15:18 16:24 17:35 19:35 20:44 21:52 23:26
Брест Западный 5:55 7:09 8:20 9:28 11:22 12:27 13:32 14:37 15:50 17:01 18:09 20:07 21:19 22:24 23:55
ВЫХОДНЫЕ ДНИ.
Автобусный 5:35 6:40 7:45 8:50 10:50 11:55 13:00 14:05 15:18 16:20 17:25 19:25 20:30 21:35
Брест Западный 6:07 7:12 8:17 9:22 11:22 12:27 13:32 14:37 15:50 16:52 17:57 19:57 21:02 22:07
МАРШРУТ № 18
«Центральная городская больница – Завод «Газоаппарат»
РАБОЧИЕ ДНИ
Ц.Г.Больница 5:21 5:40 5:53 6:10 6:30 6:48 7:01 7:16 7:30 7:43 8:00 8:13 8:30 8:42 9:03 9:25 9:42 10:02 10:13 10:37 10:56 11:20 11:40 11:59 12:16 12:30 12:57 13:14 13:37 13:57 14:09 14:20 14:33 14:49 15:02 15:22 15:36 15:49 16:03 16:18 16:29 16:43 16:56 17:10 17:26 17:48 18:02 18:15 18:30 18:49 19:20 19:45 20:12 20:41 21:03 21:22 21:42 22:06 22:28 22:55 23:35 23:55
М.р-н “Южный” (на Газоаппарат) 5:19 5:43 5:57 6:16 6:30 6:47 6:59 7:05 7:09 7:28 7:42 7:57 8:10 8:24 8:41 8:52 9:08 9:21 9:42 10:04 10:21 10:41 10:52 11:16 11:35 11:59 12:19 12:38 12:55 13:09 13:37 13:54 14:17 14:37 14:49 15:00 15:13 15:29 15:43 16:03 16:17 16:30 16:44 17:00 17:11 17:25 17:38 17:55 18:11 18:33 18:44 18:56 19:11 19:28 19:59 20:24 20:53 21:22 21:43 22:01 22:21 22:44 23:06 23:33 0:11 0:30
Газоаппарат 5:27 5:44 6:09 6:24 6:43 6:59 7:18 7:31 7:47 8:00 8:15 8:29 8:42 8:54 9:11 9:30 9:51 10:11 10:34 10:50 11:05 11:21 11:46 12:04 12:28 12:48 13:08 13:24 13:38 14:09 14:23 14:37 14:52 15:06 15:18 15:29 15:44 15:58 16:13 16:33 16:47 17:02 17:14 17:31 17:41 17:55 18:07 18:25 18:44 19:13 19:31 19:56 20:12 20:33 20:54 21:21 21:50 22:12 22:29 22:49 23:11 23:33 23:58
М.р-н “Южный” (в сторону ЦГБ) 5:31 5:47 6:06 6:31 6:46 6:57 7:07 7:23 7:43 7:56 8:12 8:24 8:39 8:53 9:06 9:18 9:35 9:54 10:15 10:35 10:58 11:14 11:29 11:45 12:09 12:28 12:52 13:12 13:32 13:48 14:02 14:35 14:48 15:01 15:16 15:30 15:42 15:54 16:09 16:24 16:40 17:00 17:14 17:29 17:43 18:01 18:10 18:24 18:35 18:54 19:10 19:39 19:57 20:21 20:37 20:58 21:19 21:46 22:14 22:36 22:53 23:13 23:34 23:55 0:18
ВЫХОДНЫЕ ДНИ.
Ц.Г.Больница 5:45 6:20 7:08 7:29 7:49 8:07 8:33 8:56 9:20 9:43 10:01 10:24 10:45 11:13 11:32 11:58 12:18 12:38 13:04 13:25 13:51 14:12 14:38 14:59 15:25 15:47 16:09 16:31 16:55 17:17 17:42 18:03 18:28 18:48 19:12 19:50 20:15 20:40 21:01 21:21 21:44 22:07 22:29 22:56 23:33 0:01
М.р-н «Южный» (на Газоаппарат) 5:41 6:20 6:58 7:47 8:08 8:28 8:46 9:12 9:35 9:59 10:22 10:40 11:03 11:24 11:52 12:11 12:37 12:58 13:18 13:44 14:05 14:31 14:52 15:18 15:38 16:04 16:26 16:48 17:10 17:34 17:56 18:21 18:42 19:07 19:27 19:51 20:29 20:54 21:19 21:40 22:00 22:22 22:45 23:07 23:34 0:09 0:35
Газоаппарат 6:05 6:24 6:46 7:02 7:25 7:49 8:14 8:36 9:15 9:36 10:03 10:21 10:43 11:07 11:28 11:54 12:15 12:41 13:02 13:26 13:47 14:15 14:37 15:01 15:23 15:47 16:07 16:33 16:55 17:19 17:39 18:02 18:26 18:42 19:12 19:32 20:12 20:35 20:59 21:24 21:49 22:09 22:29 22:58 23:33
М.р-н “Южный” (в сторону ЦГБ) 5:42 6:25 6:44 7:06 7:24 7:48 8:12 8:37 8:59 9:38 9:59 10:26 10:45 11:07 11:31 11:52 12:18 12:39 13:05 13:26 13:49 14:10 14:39 15:02 15:26 15:47 16:11 16:31 16:57 17:19 17:43 18:03 18:26 18:50 19:06 19:36 19:56 20:36 20:59 21:23 21:45 22:10 22:30 22:50 23:19 23:54
МАРШРУТ № 21
«Завод «Газоаппарат» – «Брестоблавтотранс»
РАБОЧИЕ ДНИ
Газоаппарат 6:06 6:30 7:07 7:33 8:12 8:33 8:58 10:05 11:00 13:29 14:28 15:01 15:28 16:02 17:23 17:57 18:22 20:41 21:38 22:32 23:52
Брестоблавтотранс 5:56 6:31 6:58 7:36 8:02 8:43 9:03 9:26 10:32 11:30 13:57 14:57 15:29 15:56 16:33 17:52 18:26 18:49 21:07 22:04 22:56
ВЫХОДНЫЕ ДНИ
Газоаппарат 6:17 6:46 7:14 7:44 8:14 8:44 9:07 10:04 10:27 11:02 11:24 11:59 12:20 13:18 13:49 14:18 14:48 15:48 16:15 16:50 17:20 17:58 18:30 19:00 19:35 20:34 21:30 22:26
Брестоблавтотранс 6:17 6:44 7:14 7:42 8:13 8:43 9:12 9:33 10:31 10:54 11:28 11:51 12:26 12:48 13:46 14:17 14:46 15:16 16:19 16:45 17:17 17:50 18:25 18:58 19:28 20:03 21:00 21:57 22:51
МАРШРУТ № 41
«Д.П. «Южный городок» - Городская больница №1»
РАБОЧИЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ
Д.П. «Южный городок» 7:03 8:29 10:08 15:38 17:10
Городская больница №1 7:46 9:12 10:52 16:22 17:56
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На период зимних каникул с 23 декабря 2018 г. по 07 января 2019 г. будет уменьшено количество рейсов на городских автобусных маршрутах №№ 18, 21, 41. МАРШРУТ № 17 ...
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