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Срок санации Дрогичинского трактороремонтого завода установлен до июня 2020 года
18.12.2018 19:00 — Разное | Виртуальный Брест
ОАО "Дрогичинский трактороремонтый завод" решением экономического суда Брестской области признано экономически несостоятельным. В отношении предприятия введена санация, его финансовое оздоровление будет длиться 18 месяцев - до 12 июня 2020 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе суда.
"Определением суда от 31 июля защитный период в отношении должника завершен, открыто конкурсное производство. На первом собрании кредиторов утвержден отчет управляющего по итогам конкурсного производства. Принято решение об утверждении плана санации должника, кредиторами поддержано ходатайство о введении санации предприятия в судебном порядке", - отметили в пресс-службе.
Согласно разработанному плану санации, погашение задолженности перед кредиторами планируется производить за счет средств, полученных от продажи неиспользуемого имущества ОАО.
Судебное постановление подлежит немедленному исполнению, однако может быть обжаловано в вышестоящую инстанцию в порядке, установленном Хозяйственным процессуальным кодексом.
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ОАО "Дрогичинский трактороремонтый завод" решением экономического суда Брестской области признано экономически несостоятельным. В отношении предприятия введена...
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