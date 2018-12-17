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Бригадиры МТФ в Малоритском районе скрывали падеж скота

18.12.2018 19:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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По материалам финансовой милиции в Малоритском районе возбуждены уголовные дела в отношении трех бригадиров молочно-товарных ферм, сообщил БЕЛТА заместитель начальника отдела УДФР Комитета государственного контроля Брестской области Владимир Олесик.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61704.php

Бригадиры МТФ в Малоритском районе скрывали падеж скота

Все должностные лица работали в одном сельхозпредприятии на разных фермах. Так, одна из бригадиров вносила заведомо ложные сведения в статотчетность в течение 2016-2017 годов, скрыв таким образом падеж 214 голов крупного рогатого скота. Другая в январе 2017 года составила и подала в бухгалтерию фиктивные ведомости на продажу говядины работникам МТФ, скрыв тем самым падеж 32 голов КРС. По такой же схеме действовала их коллега с третьей фермы. Падеж 15 голов крупного рогатого скота был оформлен под видом продажи молодняка КРС работникам фермы.

В отношении бригадиров возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.427 (служебный подлог) УК. Подозреваемым грозит наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

 
 
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По материалам финансовой милиции в Малоритском районе возбуждены уголовные дела в отношении трех бригадиров молочно-товарных ферм, сообщил БЕЛТА заместитель...
 
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