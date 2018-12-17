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Суд в Барановичах приговорил закладчика психотропов к 11 годам колонии

18.12.2018 19:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Суд Барановичского района и города Барановичи вынес обвинительный приговор в отношении 21-летнего закладчика психотропов, сообщила корреспонденту БЕЛТА помощник Барановичского межрайонного прокурора Юлия Акулич.


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Суд в Барановичах приговорил закладчика психотропов к 11 годам колонии

Жителя Белоозерска 1997 года рождения задержали с поличным в августе при закладке психотропов в Барановичах. При себе у молодого человека находилось 6 закладок с порошком, содержащим в своем составе особо опасное психотропное вещество альфа-PVP. Еще 14 свертков он успел разложить в разных местах города. Впоследствии фотографии тайников с закладками были обнаружены у него на телефоне. Во время обыска на съемной квартире в Минске, где временно проживал задержанный, оперативники обнаружили фасованные и нефасованные наркотики, а также различные приспособления для их упаковки. Кроме того, по месту жительства молодого человека в Белоозерске были найдены остатки марихуаны, которую он приобрел для себя.

Приговором суда обвиняемый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.3 ст.328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) УК. Окончательно ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией всего имущества.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

 
Теги: Минск
 
 
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Суд Барановичского района и города Барановичи вынес обвинительный приговор в отношении 21-летнего закладчика психотропов, сообщила корреспонденту БЕЛТА помощник...
 
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