ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мемориальная доска с изображением синагоги появилась на кинотеатре Бреста

18.12.2018 19:00 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

В Бресте сегодня торжественно открыли мемориальную доску в память о Большой хоральной синагоге города, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61702.php

Мемориальная доска с изображением синагоги появилась на кинотеатре Бреста


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61702.php

Мемориальная доска с изображением синагоги появилась на кинотеатре Бреста

Во время открытия мемориальной доски


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61702.php

Мемориальная доска с изображением синагоги появилась на кинотеатре Бреста

Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук

Доска установлена на фасаде кинотеатра "Беларусь", где до 1939 года размещалась центральная синагога Брест-Литовска. Культовое здание было построено в 1861 году на пожертвования иудейской общины и до начала Второй мировой войны являлось иудейским духовно-административным и культурным центром. После войны здание бывшей синагоги было переоборудовано под учреждение культуры. Памятный знак изготовлен на средства еврейских общин скульпторами Павлом Герасименко и Алесей Гурщенковой. На нем изображение синагоги, а текст на четырех языках обрамляет талит - накидка, которую надевают мужчины во время молитвы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61702.php

Мемориальная доска с изображением синагоги появилась на кинотеатре Бреста

Во время открытия мемориальной доски


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61702.php

Мемориальная доска с изображением синагоги появилась на кинотеатре Бреста

Раввин Брестской иудейской общины Хаим Рабинович

На церемонию у кинотеатра собрались представители еврейских общественных организаций, местных органов власти, горожане. Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук назвал открытие мемориальной доски актом возрождения памяти о еврейском населении города, которое практически полностью было уничтожено фашистами. "Тысячелетняя история нашего города наполнена таким количеством событий, зачастую противоречивых, забытых, что долг и обязанность сегодняшних брестчан по крупицам ее восстанавливать. Мы и дальше будем продолжать работу по увековечиванию нашей истории", - отметил Александр Рогачук.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61702.php

Мемориальная доска с изображением синагоги появилась на кинотеатре Бреста


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61702.php

Мемориальная доска с изображением синагоги появилась на кинотеатре Бреста

"Сегодня это здание кинотеатра приобрело не только культурное, но и историко-культурное значение. Это признание того, что еврейская община Бреста внесла и будет вносить дальнейший вклад в развитие города, его культуры и истории. От всех присутствующих здесь и всех, кто не смог присутствовать, приношу глубокую благодарность руководству города и области за то, чтобы эта памятная доска была открыта", - сказал руководитель еврейского культурного общества "Эмуна" Борис Брук.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61702.php

Мемориальная доска с изображением синагоги появилась на кинотеатре Бреста

Александр Рогачук, Борис Брук, председатель иудейских общин Беларуси Владимир Малинкин, раввин Брестской иудейской общины Хаим Рабинович и начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Брестского облисполкома Татьяна Гагакова


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61702.php

Мемориальная доска с изображением синагоги появилась на кинотеатре Бреста

Мемориальная доска

Председатель союза еврейских религиозных общин Беларуси Владимир Малинкин выразил надежду, что в Бресте при поддержке властей появится новое достойное здание для синагоги.

Фото Вадима Якубёнка

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Бресте сегодня торжественно открыли мемориальную доску в память о Большой хоральной синагоге города, передает корреспондент БЕЛТА. Во время открытия...
 
Новости дня
Новости разные
 
ОффТОП: голосуем за выходной 2 января 2019 года! (ПЕТИЦИЯ)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика