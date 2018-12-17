Иностранный язык нельзя выучить – его можно только «присвоить»

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Мы почти всегда не удовлетворены своим уровнем владения иностранным языком, не правда ли?

Нам хочется читать художественную литературу в оригинале, а получается только адаптированные тексты из учебника; хочется вести непринужденные беседы с носителями, но можем поддерживать диалог лишь с такими же студентами на уроке; хочется говорить бегло и внятно, а нас почему-то по сто раз переспрашивают. Мой опыт преподавания и изучения языков привел меня к заключению, что проблема здесь вовсе не в том, что язык выучен недостаточно хорошо.

Честно говоря, выучить язык просто невозможно.

Почему нельзя выучить язык?

Когда я приходила домой после курсов итальянского, мама обычно спрашивала меня: «Ну как, выучила весь итальянский наизусть?». Что-то цепляло меня в этой фразе, и я долго не могла понять, что именно. Сейчас я знаю, что это была очень точная и очень правильная насмешка. Хотя, конечно, у мамы и в мыслях не было смеяться над моими стараниями, для нее это была просто безобидная шутка. Но как же она права! Сейчас для меня совершенно очевидно, что выучить нельзя ни один язык, даже родной. Язык живой: он постоянно меняется и предлагает тысячи оттенков смысла для разных обстоятельств и разных собеседников. Причем некоторые смыслы мы должны скорее создавать из имеющегося лингвистического материала, а не заучивать.

Язык можно лишь присвоить, полюбить и затем бесконечно совершенствовать. Поэтому давайте сразу расстанемся с комплексом «я никак не могу выучить язык».

Как перестать учить язык и начать на нем жить

Редкий студент не жалуется на то, что учит язык уже несколько лет, но, когда ему говорят что-то на улице, он теряется и не понимает. Или почти все понимает, но не может ответить, потому что «нужные слова вылетают из головы». На мой взгляд, проблема здесь не в плохой памяти и не в «языковом барьере» (кстати, что это вообще такое?). Истинная проблема заключается в том, что мы слишком распыляемся, стараемся «выучить весь язык», так сказать, на любые случаи жизни. И это ошибка.

Освоение языка пойдет быстрее и эффективнее, если вы задумайтесь — зачем лично вам нужен этот язык и сформулируете свои собственные критерии успеха, а точнее: что вы хотите делать на языке прямо сегодня? Чем конкретнее будут критерии, тем лучше. Если вы хотите читать, то что, — блоги, профессиональные статьи, художественную литературу? Если писать, то как, — без ошибок или прописью? И опять же, что писать, — жалобы в книгу отзывов или любовные сообщения? Если говорить, — то с кем и о чем? Придется выбирать. Повторяю: чем конкретнее вы сформулируете личные критерии владения языком, тем скорее достигнете желаемого уровня. Приведу пару примеров из жизни.

Лучано и русские песни. У меня есть знакомый музыкант-итальянец по имени Лучано. Это синьор в возрасте, который очень интересуется русской культурой, особенно музыкой разных жанров, а также русским языком. У него есть абсолютно ясные представления о том, что он хочет от языка: петь песни на русском, которые ему нравятся. Летом он дает уличные концерты, и поскольку в нашем городке много русскоговорящих туристов, Лучано приятно, когда они останавливаются и подпевают.

Что он делает? Заводит русских друзей, показывает им русские песни, которые находит на YouTube, просит сделать транскрипцию и перевести в общих чертах смысл. У Лучано отличные успехи: он понимает, о чем поет и делает это с чувством; он знает названия всех песен из своего русского репертуара и понимает их; он использует несколько вежливых фраз и может поддержать несложную беседу со слушателями. Но главная гордость Лучано — чистое произношение. Благодаря музыкальному слуху и особому вниманию к звучанию (а не к значению) слов, он очень точно воспроизводит мелодику русской речи. Скажете, негусто? Я не соглашусь. На мой взгляд, Лучано прекрасно освоил язык на том уровне, который сам себе задал. Он правильно делает, что не стремится «выучить весь язык наизусть», и потому легко и с удовольствием им пользуется каждый день.

Паскуале и его фотографии. Еще один пример среди моих знакомых итальянцев — фотограф Паскуале. Он одержим фотоискусством, его нередко можно встретить на улице с камерой в самых забавных позах: он бывает настолько поглощен поиском удачного ракурса, что физические законы мира перестают на него действовать. Однажды Паскуале попросил меня дать ему несколько уроков английского. При этом сказал, что шесть месяцев жил в Лондоне. Я подготовила урок, рассчитывая на то, что какие-то базовые знания у моего ученика есть, но я ошиблась. Первый урок мы посвятили глаголу to be, и не достигли больших результатов. Первый урок стал последним.

Было ли это моим педагогическим провалом? Да, безусловно. Сделала ли я что-то не так? Нет, я действовала по всем правилам. В чем же ошибка? Очень просто: прежде чем начинать обучение языку, я должна была уточнить, зачем он нужен Паскуале. И я поняла это позже, когда приятель попросил меня перевести для него руководство к профессиональному софту для фотографов (это была программа для создания онлайн-фотоальбомов). Понять, как пользоваться софтом, — это и был истинный мотив интереса к английскому. Не для общения и не для работы, а для того, чтобы освоить конкретную программу. Поняв это, я перестала удивляться, что Паскуале за шесть месяцев в Лондоне не научился разговаривать.

Итак, отправной точкой в изучении языка всегда должен быть ваш истинный мотив. Если бы на первом уроке я помогла Паскуале разобраться с ключевыми терминами в его софте, вместо того чтобы мучить человека спряжением базового глагола, то все встало бы на свои места.

Какой же метод изучения языка самый эффективный?

Методика обучения должна соответствовать мотиву. Сегодня принято считать, что единственный валидный метод — коммуникативный, а все остальные — пережиток прошлого. Я считаю иначе. Например, для Паскуале больше подошел бы переводческий метод. А, скажем, для любителя художественной литературы — метод чтения венгерской переводчицы Като Ломб. Хороший преподаватель, на мой взгляд, не станет предлагать всем студентам «самый лучший» коммуникативный метод, а будет отталкиваться от индивидуальных запросов.

Думаю, мысль, которую я пыталась донести в этом посте, ясна: ваш мотив изучать язык должен быть предельно простым, конкретным и личным. Не учите язык «впрок», это бесполезно. Не гонитесь за объемом. Осваивайте лишь то, что сможете применить прямо сейчас. Это и есть главный секрет, как перестать учить и начать жить на языке.

Предлагаю вам приложить сказанное к себе. Прямо сейчас задайте себе простые вопросы:

Как я пойму, что достиг(ла) нужного уровня владения языком? Что я смогу делать на языке?

Перечисляйте простые прикладные действия:

— написать резюме;

— перевести письма от партнеров;

— объяснить соседу-иностранцу, где находится супермаркет;

— прочитать инструкцию к смартфону и самостоятельно настроить нужные функции;

— прочитать в оригинале детективы Агаты Кристи и понять ее шутки без словаря.

Избегайте абстрактных понятий типа «думать на языке», «понимать все», «свободно говорить», «читать».

2. Насколько вам важно уметь делать на языке то, что вы перечислили?

Этот вопрос — ключ к вашей мотивации. Может быть, вам жизненно необходимо научиться делать то, что вы перечислили, и тогда результаты не заставят себя ждать. Или, может, в вашей жизни ничего не поменяется в лучшую сторону, даже если вы достигнете желаемых результатов? Тогда стоит еще раз подумать над тем, зачем вам нужен язык.

Елена Бровко, КнигиКратко