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Яблочный сидр, который можно пить детям: простой рецепт

18.12.2018 19:10 — Разное | СТВ  
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Настоящий сидр, который употребляют только взрослые люди, готовится путем брожения яблочного сока. Но сегодня мы приготовим этот напиток по детскому рецепту.

Ингредиенты:
Яблочный сок - 1,5 л.   
Апельсин - 1 шт.  
Груша - 1 шт.  
Корица, имбирь и гвоздика.   

Яблочный сидр, который можно пить детям: простой рецепт

Наливаем сок в кастрюлю и доводим на огне до температуры примерно 90 градусов.   

Яблочный сидр, который можно пить детям: простой рецепт

Яблочный сидр, который можно пить детям: простой рецепт

Нарезаем грушу и апельсин средними кусочками. Когда сок почти закипел, добавляем в кастрюлю нарезанные фрукты.    

Яблочный сидр, который можно пить детям: простой рецепт

Натираем имбирь. Достаточно столовой ложки. Лучше использовать свежий корень – так получится намного вкуснее. Отправляем его в наш сидр.   
Теперь приправляем щепоткой молотой гвоздики и корицы.   

Яблочный сидр, который можно пить детям: простой рецепт

Напиток следует поварить минут 7-8. Процеживаем его через сито.   

Яблочный сидр, который можно пить детям: простой рецепт

Получился сидр, который полезно пить детям!

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Настоящий сидр, который употребляют только взрослые люди, готовится путем брожения яблочного сока. Но сегодня мы приготовим этот напиток по детскому рецепту. ...
 
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