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От красной балерины до тигрёнка. Образы фигуристки Алины Загитовой на льду
Новости России. На этой неделе – с 20 по 23 декабря – в Саранске состоится чемпионат России по фигурному катанию.
Одной из главных интриг называют дуэль Алины Загитовой и Евгении Медведевой. В начале года девушки стали обладательницами олимпийских наград: Алина завоевала золото, а Евгения – серебро.
Алина Загитова в интервью называла фигурное катание «женственным видом спорта».
Перед стартом чемпионата России и чемионата Европы, который
Фото. fsrussia.ru
Фото. fsrussia.ru
Фото. fsrussia.ru
Фото. fsrussia.ru
Фото. fsrussia.ru
Фото. fsrussia.ru
Фото. fsrussia.ru
Фото. fsrussia.ru
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Новости России. На этой неделе – с 20 по 23 декабря – в Саранске состоится чемпионат России по фигурному катанию. Одной из главных интриг называют дуэль Алины...
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