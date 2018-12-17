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В рамках акции «Наши сердца – детям» 18 декабря поздравили пациентов Минской областной детской больницы
Новости Беларуси. Более сотни пациентов Минской областной детской больницы получили 18 декабря новогодние подарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Благотворительная акция «Наши сердца – детям» запомнится ребятам также театрализованными представлениями с песнями, танцами, конкурсами и, конечно, Дедом Морозом и Снегурочкой.
Дмитрий Зайцев, главный врач Минской областной детской клинической больницы:
Галина Пронько, председатель минского областного отделения Республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд»:
Эта акция проводится уже в 28-й раз. Каждый год более 15 тысяч детей, которые встречают зимние праздники в больничных палатах, получают подарки от Белорусского детского фонда.
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В рамках акции «Наши сердца – детям» 18 декабря поздравили пациентов Минской областной детской больницы
Новости Беларуси. Более сотни пациентов Минской областной детской больницы получили 18 декабря новогодние подарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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