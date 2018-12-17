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Какие беларуские компании чиновники проверят в 2019 году

18.12.2018 18:07 — Разное | KYKY  
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Комитет госконтроля опубликовал на своём сайте планы выборочных проверок по всей Беларуси. Там указана организация, проверяющий орган, телефон исполнителя и месяц, когда к компании заглянут в гости. Юристы подготовили для предпринимателей памятку о том, как себя вести, чтобы не было проблем, и рассказали о различных нюансах таких проверок.

Планы КГК

С 1 января в практику вводят систему выборочных проверок. Опубликованный список − окончательный, в него нельзя вносить новые организации. Среди изменений может быть только исключение компании из списка проверок, исключение надзорного органа из списка исполнителей или перенос проверки на другой месяц. Выбирают организации для проверки на основе критериев, по которым оценивают степень риска. 

Кого проверят в Минске: всего в столице в первом полугодии проверят около 450 организаций. Кому-то достанется посильнее других − например, «Минскэнерго» проверят аж восемь организаций МЧС почти из каждого района города. А уже в январе гостей из МЧС и Минприроды могут ждать «Криница», а в «Азарэнне» нагрянут работники госкомитета по стандартизации. Список проверок по областям Беларуси смотрите на сайте.

Памятка от юристов

Юристы компании REVERA написали, как подготовиться к проверке, как вести себя во время неё, а также рассказали о различных юридических нюансах.

Перед проверкой вас предупредят

Вас обязаны предупредить не позже, чем за десять рабочих дней до проверки. В уведомлении должны быть указаны: контролирующий орган, месяцы начала и окончания проверки, проверяемый период, основания для её проведения и закрытый перечень вопросов, ответы на которые вы должны дать. Вы можете не позже чем через три дня с момента получения уведомления подать заявление с указанием причин, почему проверку нужно перенести. 

Если вас уже проверяли

Если вас уже проверяли по указанным в уведомлении вопросам, вы должны сообщить госорган об этом и передать копию акта (или справки) проверки. Тогда по этим вопросам вас не должны проверять − за исключением отдельных ситуаций.

Сроки проведения проверки

Вас могут проверять не дольше 30 дней. Продление возможно только по решению руководителя контролирующего органа, но один раз, не больше чем на 15 дней и по уважительной причине (например, очень большой объём работы). Также проверку могут временно остановить, если, например, вам нужно восстановить необходимые документы. Но этот «перерыв» не может длиться дольше трёх месяцев (если вы отправили запрос в иностранные органы − шесть месяцев). И на этот срок с вас обязаны снять ограничения в работе.

Как проходит проверка

Для начала вам покажут удостоверение и предписание на проведение проверки. Также в книгу учёта должны внести сведения о проверке, иначе она незаконна. В таком случае вы сможете в течение десяти дней с её начала обратиться к вышестоящему лицу. Если он откажется считать проверку незаконной − идите в суд. Обязательно именно в таком порядке.

Проверяющий сам решает методы и способы проведения проверки. Вы обеспечиваете ему доступ на территорию и в помещения при предъявлении удостоверения и предписания. В определённых случаях у вас могут изъять оригиналы документов и носителей информации. Это разрешено только в вашем присутствии (либо при понятых). Советуем сделать подробную опись документов, которые у вас забирают, и сделать их копии.

Итоги проверки и составление акта

Если проверяющий нашёл у вас нарушения, он готовит акт проверки, если нарушений нет − справку. Вы имеете право отказаться подписать акт проверки и письменно объяснить свои мотивы − например, нарушение правил проведения проверки. Юридических последствий после отказа нет. Если вы не согласны с результатами проверки, перед подписанием акта надо написать в нём о наличии возражений (подписать «С возражениями»). Тогда вы сможете в течение 15 дней отправить в контролирующий орган мотивированные возражения. Тот в течение 15 дней обязан вам ответить.

Вы можете возражать по поводу как всего акта проверки, так и только какой-то части. Если вы не отправите свои возражения, то орган в течение 30 дней после проверки выносит решение по её акту. Если же вы написали, то в течение 30 дней с момента получения ответа на возражения. Так вы сможете потянуть время перед тем, как для вас наступят неприятные последствия проверки. Решение по акту можно обжаловать ещё и в экономическом суде. На это у вас есть один год с момента вынесения решения.

 
Теги: Минск
 
 
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Комитет госконтроля опубликовал на своём сайте планы выборочных проверок по всей Беларуси. Там указана организация, проверяющий орган, телефон исполнителя и...
 
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