Минское «Динамо» играет с рижскими одноклубниками. Онлайн матча

После международной паузы минское «Динамо» возобновляет участие в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги домашним матчем против рижских одноклубников.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Минское «Динамо» проиграло три первых матча домашней серии и вновь опустилось на последнее место в Западной конференции. У клуба остались лишь теоретические шансы попасть в плей-офф.

Что касается рижан, то они перед паузой прервали серию из семи поражений подряд и вновь начали борьбу за место в первой восьмерке. Пока латвийский клуб занимает девятое место.

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