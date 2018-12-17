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Минское «Динамо» играет с рижскими одноклубниками. Онлайн матча
После международной паузы минское «Динамо» возобновляет участие в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги домашним матчем против рижских одноклубников.
Минское «Динамо» проиграло три первых матча домашней серии и вновь опустилось на последнее место в Западной конференции. У клуба остались лишь теоретические шансы попасть в плей-офф.
Что касается рижан, то они перед паузой прервали серию из семи поражений подряд и вновь начали борьбу за место в первой восьмерке. Пока латвийский клуб занимает девятое место.
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После международной паузы минское «Динамо» возобновляет участие в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги домашним матчем против рижских...
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