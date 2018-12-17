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Изменилось расписание горецких автобусов на праздники
18.12.2018 — Разное | Горецкий вестник
В связи со школьными каникулами, праздничными и выходными днями изменился график работы автобусов на пригородных и городских маршрутах.
Дополнительно организован подвоз жителей города в новогоднюю ночь 31 декабря с 22.45 до 03.00, с интервалом в 20 минут.
Справка по телефону 8(02233)5-19-54
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В связи со школьными каникулами, праздничными и выходными днями изменился график работы автобусов на пригородных и городских маршрутах. Дополнительно...
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