В России вводят запрет на уличные табло с курсами валют

Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в действующее законодательство о валютном регулировании и валютном контроле. В соответствии с документом , опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, ЦБ получил право устанавливать обязательные требования для коммерческих банков о порядке размещения ими информации о курсах принимаемой к обмену иностранной валюты.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В феврале 2018 года Банк России выступил с инициативой о введении запрета размещать электронные табло (а также любые другие носители информации — щиты, стенды, перетяжки и т.д.), на которых указываются курсы валют, за пределами помещений банков. Свое предложение в ЦБ объяснили необходимостью ужесточить борьбу с нелегальными обменниками.

«Как показывает практика, информацию о курсах обмена иностранных валют за пределами помещений чаще всего размещают так называемые незаконные точки обмена валют, которые маскируются под операционные кассы уполномоченного банка», — сказал тогда представитель пресс-службы ЦБ. При этом замглавы департамента финмониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский отмечал, что в использующих выносные табло обменниках клиентов часто обманывают.

В декабре 2018 года закон, предоставляющий ЦБ право регулировать порядок размещения информации об обменных курсах валют, был принят сначала Госдумой, а затем одобрен Советом Федерации.

В разработанном ЦБ проекте указания говорится, что информация о курсах принимаемых к обмену валют может размещаться банками «только внутри помещения, в котором находится уполномоченный банк», и так, чтобы доступ к такой информации открывался только внутри помещения, в котором тот находится. Однако данное требование не распространяется на размещение курсовой информации в СМИ, сети интернет и мобильных приложениях банков.