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В России вводят запрет на уличные табло с курсами валют

18.12.2018 19:33 — Разное | Tut.by  
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Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в действующее законодательство о валютном регулировании и валютном контроле. В соответствии с документом, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, ЦБ получил право устанавливать обязательные требования для коммерческих банков о порядке размещения ими информации о курсах принимаемой к обмену иностранной валюты.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В феврале 2018 года Банк России выступил с инициативой о введении запрета размещать электронные табло (а также любые другие носители информации — щиты, стенды, перетяжки и т.д.), на которых указываются курсы валют, за пределами помещений банков. Свое предложение в ЦБ объяснили необходимостью ужесточить борьбу с нелегальными обменниками.

«Как показывает практика, информацию о курсах обмена иностранных валют за пределами помещений чаще всего размещают так называемые незаконные точки обмена валют, которые маскируются под операционные кассы уполномоченного банка», — сказал тогда представитель пресс-службы ЦБ. При этом замглавы департамента финмониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский отмечал, что в использующих выносные табло обменниках клиентов часто обманывают.

В декабре 2018 года закон, предоставляющий ЦБ право регулировать порядок размещения информации об обменных курсах валют, был принят сначала Госдумой, а затем одобрен Советом Федерации.

В разработанном ЦБ проекте указания говорится, что информация о курсах принимаемых к обмену валют может размещаться банками «только внутри помещения, в котором находится уполномоченный банк», и так, чтобы доступ к такой информации открывался только внутри помещения, в котором тот находится. Однако данное требование не распространяется на размещение курсовой информации в СМИ, сети интернет и мобильных приложениях банков.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Изменения ввели, чтобы ужесточить борьбу с нелегальными обменниками.
 
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