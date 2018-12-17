|
В России вводят запрет на уличные табло с курсами валют
Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в действующее законодательство о валютном регулировании и валютном контроле. В соответствии с
В феврале 2018 года Банк России выступил с инициативой о введении запрета размещать электронные табло (а также любые другие носители информации — щиты, стенды, перетяжки и т.д.), на которых указываются курсы валют, за пределами помещений банков. Свое предложение в ЦБ объяснили необходимостью ужесточить борьбу с нелегальными обменниками.
«Как показывает практика, информацию о курсах обмена иностранных валют за пределами помещений чаще всего размещают так называемые незаконные точки обмена валют, которые маскируются под операционные кассы уполномоченного банка», — сказал тогда представитель пресс-службы ЦБ. При этом замглавы департамента финмониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский отмечал, что в использующих выносные табло обменниках клиентов часто обманывают.
В декабре 2018 года закон, предоставляющий ЦБ право регулировать порядок размещения информации об обменных курсах валют, был принят сначала Госдумой, а затем одобрен Советом Федерации.
В разработанном ЦБ проекте указания говорится, что информация о курсах принимаемых к обмену валют может размещаться банками «только внутри помещения, в котором находится уполномоченный банк», и так, чтобы доступ к такой информации открывался только внутри помещения, в котором тот находится. Однако данное требование не распространяется на размещение курсовой информации в СМИ, сети интернет и мобильных приложениях банков.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Изменения ввели, чтобы ужесточить борьбу с нелегальными обменниками.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)