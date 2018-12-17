Белавиа совершила первый полет в Воронеж

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Полёты по данному маршруту будут осуществляться на регулярной основе 4 раза в неделю с вылетом из Минска в 23.05 по понедельникам, средам, четвергам и субботам и прибытием в Международный аэропорт Воронеж на следующий день в 00.30. Обратный рейс из Воронежа планируется осуществлять с вылетом в 05.35 по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям с прибытием в Национальный аэропорт Минск в 07:05. Время для всех аэропортов указано местное.

«Мы рассчитываем, что запуск рейсов по маршруту Минск-Воронеж будет способствовать экономическому росту обоих городов, развитию сотрудничества между Республикой Беларусь и регионами Российской федерации. Также белорусы смогут познакомиться с культурой одного из интереснейших регионов России, что, безусловно, ускорит культурную интеграцию городов. Для наших гостей аэропорт Минска может стать удобным международным узловым портом для полётов в страны Европы. Расписание полётов составлено так, чтобы пассажиры могли комфортно осуществить пересадку на интересующие их рейсы», – прокомментировал Анатолий Гусаров, генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Белавиа».

«Открытие авиасообщения между столицами Беларуси и Черноземья для международного аэропорта Воронеж – значимое событие. Рейсы авиакомпании «Белавиа» мы рассматриваем не просто как начало сотрудничества с новым перевозчиком. Партнёрство с белорусской авиакомпанией – это реальные перспективы в развитии и воздушной гавани, и экономики региона в целом. Два государства, чьи братские связи были нарушены, всегда найдут, чем быть полезными друг другу. Речь идёт о возобновлении не только пассажирских авиаперевозок, что, безусловно, повлияет на коммуникации, но и о грузообороте, обмене опытом, технологиями, укреплении научных и культурных связей. Так что экипаж и пассажиров первого рейса мы встретим торжественно, со словами: «Добро пожаловать в Черноземье!», – прокомментировал Александр Белевич, руководитель международного аэропорта Воронеж.