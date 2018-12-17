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Несвижский замок и БелАЗ. Чем еще интересуются китайские туристы в Беларуси

18.12.2018 19:33 — Разное | Партизан  
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Туристы из Поднебесной, посещающие Беларусь, первым делом просят показать им Несвижский замок. Интересуются также жодинским заводом автогигантов. А скоро в топ белорусских достопримечательностей может попасть и одно из сельхозпредприятий Минской области.

Об этом корреспонденту МЛЫН.BY рассказал директор РУП «Центркурорт» Олег Михайлов.

— Один из крупнейших туристических операторов Китая присылает нам свою экспертную группу. Наша задача — показать иностранным специалистам объекты, которые могут заинтересовать китайского туриста, — отметил Олег Михайлов. — Примечательно, что в заявке есть и сельхозпредприятие. Мы запланировали посещение с китайскими экспертами одного из таких предприятий в Смолевичском районе. Возможно, впоследствии этот объект войдет в туристическую программу.

Как отметил директор предприятия, китайские туристы предпочитают посещать Беларусь в рамках комбинированных туров.



— Путешественники из Поднебесной едут сразу в несколько стран Европы — Литву, Украину, Россию, Молдову — и на 2-4 дня посещают нас, — пояснил Олег Михайлов. — Причем они уже знают, что хотят посмотреть и куда съездить. Так, помимо замков и заводов, просят организовать для них «красный туризм» — показать памятные места, связанные с историей коммунистической партии, жизнью коммунистических лидеров и революционным прошлым. Это музей Великой Отечественной войны, Дом-музей I съезда РСДРП. Информация об исторических объектах мало интересует — они любят фотографироваться на фоне достопримечательностей. Соответственно, мы составляем туры таким образом, чтобы предоставить нашим гостям время для фото на память.


По словам руководителя «Центркурорта», одна из обязательных составляющих тура — шопинг:

— Прежде чем ехать в Беларусь, китайцы изучают всевозможные обзорные сайты, чтобы составить для себя список того, что можно здесь купить. Так, многие просят об экскурсии в магазин стеклозавода «Неман» — покупают рюмки, фужеры, подарочные наборы. Хорошо идет белорусский лен. А среди продуктов питания наиболее популярны сухое молоко и шоколад.



Олег Михайлов отмечает: китайские туристы по своим требованиям отличаются от туристов из других стран. Чтобы принимать у себя таких гостей, нужно быть очень подкованным и внимательным — прежде всего, знать их культуру.

— За последние полтора-два года мы более-менее поняли, как принимать китайских туристов, что им предложить, — отметил руководитель.

Так, в нынешнем году поступил интересный индивидуальный заказ — группа туристов попросила дать им возможность расписать матрешки.

— Мы нашли заготовки матрешек, мастера, который этим занимается и на базе одной из агроусадеб провели мастер-класс, — рассказал подробности Олег Михайлов.

За последнее время узнаваемость Беларуси и интерес китайских туристов к нашей стране значительно возрос.

— Подтверждение тому — тот факт, что «Центркурорт» одним из первых в стране начал принимать туристов по туристическим программам, составленным по согласованным графикам из Китая. Всего в этом году было принято и обслужено 28 организованных туристических групп. Кроме того, от ряда партнеров мы уже получили заявки с графиками заказов на 2019 год, — резюмировал Олег Михайлов.

 
 
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Туристы из Поднебесной, посещающие Беларусь, первым делом просят показать им Несвижский замок. Интересуются также жодинским заводом автогигантов. А скоро в топ...
 
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