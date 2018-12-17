Молодых туристок из Европы нашли обезглавленными в Марокко









Тела 24-летней Луизы Джесперсен из Дании и 28-летней Марен Уеланд из Норвегии были найдены неподалеку от деревушки Имлил, где девушки установили палатку для ночевки на природе. Поблизости пролегает несколько популярных у путешественников пешеходных маршрутов.





Бэкпекерши путешествовали по Северной Африке и регулярно радовали своих подписчиков в социальных сетях красивыми фотографиями. Однако несколько дней назад они перестали выходить на связь. Родственники забили тревогу и обратились в марокканскую полицию. Вскоре силовики обнаружили тела с признаками насильственной смерти, причиненной пока не определенным колюще-режущим предметом. Мать Джесперсен призналась, что она отговаривала дочь от поездки, но та не послушалась.





«Мы не советовали ей ехать, мы слышали, что это хаотичное место, и там уже убивали людей до этого», — заявила женщина в интервью одной из датских газет (ее цитирует The Telegraph). Она заявила, что «абсолютно сломлена», и охарактеризовала дочь как «веселого и позитивного» человека, который всегда дарил улыбку окружающим.





По сведениям издания, правоохранители схватили одного подозреваемого в убийстве девушек, а также объявила в розыск еще одного человека. Расследование продолжается.