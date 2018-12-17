Торги за морг в Бобруйске шли 8 часов, лот подорожал в 56 раз от начальной цены

Торги между двумя претендентами, юридическими лицами, за бывший морг площадью 103,6 м² длились почти 8 часов. В результате начальная цена «взлетела» с 49 рублей до 2 734,2 рублей.





Такой повышенный интерес к столь специфическому объекту недвижимости можно объяснить тем, что к моргу прилагается земельный участок площадью 209 м², который городские власти предоставляют в аренду на 50 лет.









Каких-либо ограничений по использованию участка и расположенного на нем строения условиями торгов не предусмотрено. Так что не исключено, что кирпичное здание будет снесено, а вместо него на освободившемся участке появится новый объект городской инфраструктуры.