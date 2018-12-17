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Александр Лукашенко: чем больше внимания виду спорта, тем хуже результат
На совещании в НОКе по вопросам летних видов президент страны Александр Лукашенко раскритиковал виды спорта, которые требуют максимальных вложений и в то же время зачастую не приносят должной отдачи. Слова главы государства прозвучали в новостном сюжете на
“Интересна закономерность: чем больше внимания виду спорта и вложений в него, тем хуже зачастую результат. Это касается хоккея, футбола, в последнее время гандбола. Гандболисты говорили, что им негде играть. Ну, построили вам зал, так показывайте хоть какой-то результат. Завершился чемпионат Европы среди девушек. Там хоть плашечка "Беларусь" была видна?..»
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На совещании в НОКе по вопросам летних видов президент страны Александр Лукашенко раскритиковал виды спорта, которые требуют максимальных вложений и в то же время...
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