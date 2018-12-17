Александр Лукашенко: чем больше внимания виду спорта, тем хуже результат

“Интересна закономерность: чем больше внимания виду спорта и вложений в него, тем хуже зачастую результат. Это касается хоккея, футбола, в последнее время гандбола. Гандболисты говорили, что им негде играть. Ну, построили вам зал, так показывайте хоть какой-то результат. Завершился чемпионат Европы среди девушек. Там хоть плашечка "Беларусь" была видна?..»



