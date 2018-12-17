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Фотофакт. С патрульной машины ГАИ в Пинске сняли ручку и щетки стеклоочистителей
Снимки служебного авто, над которым кто-то «постарался», выложили в интернет.
Пинчане обратили внимание на то, что на патрульном автомобиле «Лада Приора» нет щеток стеклоочистителей и вырвана ручка в левой задней двери. Машина была припаркована в районе железнодорожного вокзала, сообщило 17 декабря
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Снимки служебного авто, над которым кто-то «постарался», выложили в интернет.
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