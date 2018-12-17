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Путин не понял решения Горбачева
Заключение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) между СССР и США стало односторонним разоружением для Советского Союза, заявил на заседании коллегии Минобороны президент России Владимир Путин, передает
«Зачем руководство СССР пошло на это одностороннее разоружение, одному богу известно, но это было сделано», — сказал Путин.
Он напомнил, что тогда у Советского Союза имелись ракеты средней и малой дальности только наземного базирования, а США обладали также морскими и воздушными версиями таких ракет. В то время как СССР разоружался, Соединенные Штаты продолжали развивать имеющиеся у них системы, не подпадающие под действие ДРСМД, заметил российский лидер.
На этом же заседании Путин высказался о последствиях возможного выхода США из ракетного договора, о чем американский президент Дональд Трамп объявил в октябре. По мнению российского президента, такой шаг Вашингтона может привести к обрушению всей архитектуры безопасности. Он также допустил возможность включения в договор других стран.
Американские власти обвиняют Россию в несоблюдении ДРСМД. Госсекретарь США Майк Помпео 4 декабря заявил, что Вашингтон приостановит действие договора, а затем начнет процедуру по выходу из него в том случае, если Москва не вернется к установленным условиям соглашения в течение 60 дней. Российская сторона отвергает обвинения и настаивает, что соблюдает соглашение.
ДРСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. В рамках соглашения СССР за три года уничтожил 1846 ракетных комплексов, примерно половина из них была произведенными ракетами, которые так и не заступили на боевое дежурство. США за тот же срок ликвидировали 846 комплексов.
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Заключение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) между СССР и США стало односторонним разоружением для Советского Союза, заявил на...
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