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Путин не понял решения Горбачева

18.12.2018 18:31 — Разное | Партизан  
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Заключение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) между СССР и США стало односторонним разоружением для Советского Союза, заявил на заседании коллегии Минобороны президент России Владимир Путин, передает ТАСС. Соглашение было подписано генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом в 1987 году.


«Зачем руководство СССР пошло на это одностороннее разоружение, одному богу известно, но это было сделано», — сказал Путин.

Он напомнил, что тогда у Советского Союза имелись ракеты средней и малой дальности только наземного базирования, а США обладали также морскими и воздушными версиями таких ракет. В то время как СССР разоружался, Соединенные Штаты продолжали развивать имеющиеся у них системы, не подпадающие под действие ДРСМД, заметил российский лидер.

На этом же заседании Путин высказался о последствиях возможного выхода США из ракетного договора, о чем американский президент Дональд Трамп объявил в октябре. По мнению российского президента, такой шаг Вашингтона может привести к обрушению всей архитектуры безопасности. Он также допустил возможность включения в договор других стран.


Американские власти обвиняют Россию в несоблюдении ДРСМД. Госсекретарь США Майк Помпео 4 декабря заявил, что Вашингтон приостановит действие договора, а затем начнет процедуру по выходу из него в том случае, если Москва не вернется к установленным условиям соглашения в течение 60 дней. Российская сторона отвергает обвинения и настаивает, что соблюдает соглашение.

ДРСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. В рамках соглашения СССР за три года уничтожил 1846 ракетных комплексов, примерно половина из них была произведенными ракетами, которые так и не заступили на боевое дежурство. США за тот же срок ликвидировали 846 комплексов.


 
 
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Заключение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) между СССР и США стало односторонним разоружением для Советского Союза, заявил на...
 
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