Модель Playboy обнажилась на площади Ватикана

Вместе с девушкой также был арестован и ее фотограф Джесси Уолкер. Фотосессия проходила недалеко от собора Святого Петра в Ватикане.





Несколько фотографий, несмотря на задержание пары, все же были опубликованы в Сети. На одной из них Мариса идет голой, неся на плече деревянный крест.





Еще одна демонстрирует ее распятой на кресте, в то время, как мужчина в белом одеянии рисует на ее лбу кровавый крест.









Известно, что спустя десять часов после задержания, пара была отпущена. Однако все реквизиты для съемок были конфискованы.





Мариса Папен ранее уже участвовала в подобных акциях. Так, она позировала обнаженной возле Карнакского храма в Египте, Стены Плача в Иерусалиме, а также в Соборе Святой Софии в Стамбуле.