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Модель Playboy обнажилась на площади Ватикана
Бельгийка по происхождению, Мариса Папен была задержана представителями правоохранительных органов.
В Ватикане задержали модель Playboy Марису Папен за публичное обнажение. Девушка разделась и устроила фотосессию на главной площади Ватикана. Об этом пишет
Вместе с девушкой также был арестован и ее фотограф Джесси Уолкер. Фотосессия проходила недалеко от собора Святого Петра в Ватикане.
Несколько фотографий, несмотря на задержание пары, все же были опубликованы в Сети. На одной из них Мариса идет голой, неся на плече деревянный крест.
Еще одна демонстрирует ее распятой на кресте, в то время, как мужчина в белом одеянии рисует на ее лбу кровавый крест.
Известно, что спустя десять часов после задержания, пара была отпущена. Однако все реквизиты для съемок были конфискованы.
Мариса Папен ранее уже участвовала в подобных акциях. Так, она позировала обнаженной возле Карнакского храма в Египте, Стены Плача в Иерусалиме, а также в Соборе Святой Софии в Стамбуле.
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Бельгийка по происхождению, Мариса Папен была задержана представителями правоохранительных органов.
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