У Путина не слышали предложений Лукашенко по Донбассу









Об этом во вторник, 18 декабря, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"А кто предлагал их размещать?", - уточнил Песков.

"Александр Григорьевич (Лукашенко - ред.) говорит об этом пока", - ответили Пескову.

"Вы знаете, я не являюсь пресс-секретарем Александра Григорьевича", - ответил он, комментируя этот вопрос.









Также у пресс-секретаря главы государства попытались уточнить, известно ли Кремлю о таких переговорах. "Нет, я не располагаю такой информацией на этой счет", - ответил Песков.

Напомним, 31 октября Лукашенко предложил новый формат миротворческой миссии в Украине и отправить на Донбасс совместную миссию ООН и ОБСЕ.

14 декабря он заявил, что президент Петр Порошенко от этого предложения отказался.